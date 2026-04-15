Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, dini nikah mı kıydı?

Survivor All Star şampiyonluğu ile adını geniş kitlelere duyuran Nisa Bölükbaşı, son günlerde özel hayatına dair gelişmelerle yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. Hakkında ortaya atılan “dini nikah” iddiaları sonrası gözler genç ismin biyografisine çevrilirken, yaşı, memleketi ve ilişkisine dair detaylar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, spor geçmişi oldukça erken yaşlarda başlayan ve farklı branşlarda eğitim alan bir isimdir. Yüzme ile küçük yaşlarda tanışan Bölükbaşı, daha sonra tenis, voleybol ve kayak gibi sporlarla ilgilenmiş, profesyonel düzeyde çeşitli takımlarda yer almıştır. Türkiye’de geniş kitlelerce ise “Survivor” yarışması ile tanınmış ve 2022 All Star sezonunda şampiyon olarak büyük bir çıkış yakalamıştır.

NİSA BÖLÜKBAŞI KAÇ YAŞINDA?

2 Temmuz 1998 doğumlu olan Nisa Bölükbaşı, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

NİSA BÖLÜKBAŞI NERELİ?

Nisa Bölükbaşı Prag doğumludur. Çek Cumhuriyeti’nde doğup büyüyen Bölükbaşı, spor kariyerine de burada başlamıştır.

NİSA BÖLÜKBAŞI’NIN KARİYERİ

Nisa Bölükbaşı’nın kariyeri spor temelli bir altyapıya sahiptir. Çocuk yaşlarda yüzmeye başlayan Bölükbaşı, 6 yaşında profesyonel bir yüzme takımında yer almış, ilerleyen yıllarda tenis ve voleybol gibi branşlarda da aktif olarak spor yapmıştır. Uzun yıllar Prag Tenis Kulübü’nde performans sergilemiş, 2018 yılında voleybolda U20 kategorisinde ikincilik elde etmiştir. Aynı yıl mimarlık eğitimi almaya başlamış ancak spor kariyeri ve eğitim süreci nedeniyle voleybolu bırakmıştır. Türkiye’de ise “Survivor” yarışması ile tanınmış ve 2022 All Star sezonunu şampiyon olarak tamamlamıştır.

NİSA BÖLÜKBAŞI DİNİ NİKAH MI KIYDI?

Evet. Nisa Bölükbaşı, bir süredir birlikte olduğu Yiğit İnandı ile Rize’de dini nikah kıymıştır. Çiftin aile arasında nişanlandığı ve ardından bu adımı attığı bilgisi paylaşılmıştır.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMİNLE SEVGİLİ?

Nisa Bölükbaşı’nın bir süredir sevgilisi Yiğit İnandı’dır. İlişkilerini nişan ve dini nikah aşamasına taşıyan çift, özel hayatlarıyla da gündemde yer almaktadır.