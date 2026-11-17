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Nilşah Ağaoğlu, türkü sanatçısı ve oyuncu Yavuz Bingöl'ün eşi. Peyzaj mimarlığı ve mücevher tasarımıyla uğraşan Ağaoğlu, Bingöl ile 25 Ekim 2024'te Ayvalık'ta evlendi.

Adı bu hafta bir hastane odasından duyuldu: safra kesesinde taş bulunan 62 yaşındaki Bingöl İstanbul'da hastaneye kaldırılınca Ağaoğlu, eşinin yattığı odadan el ele çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

NİLŞAH AĞAOĞLU KİMDİR?

Nilşah Ağaoğlu, Yavuz Bingöl'ün 2024'te evlendiği eşi. Çift, nikâh masasına oturmadan önce yaklaşık altı yıl birlikteydi; aralarında 20 yaştan fazla fark var.

NİLŞAH AĞAOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Nilşah Ağaoğlu peyzaj mimarlığı ve mücevher tasarımı alanlarında çalışıyor.

NİLŞAH AĞAOĞLU YAVUZ BİNGÖL İLE NE ZAMAN EVLENDİ?

Nilşah Ağaoğlu ile Yavuz Bingöl 25 Ekim 2024'te evlendi. Nikâh, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Küçükköy'deki Sarımsaklı plajında bir otelde sade bir törenle kıyıldı ve Bingöl'ün nikâh şahitliğini oyuncu Oktay Kaynarca, Ağaoğlu'nunkini Elif Buse Doğan yaptı.

Bingöl'ün daha önce de evlilikleri oldu. İlk eşi Gülsenem Kurt'tan Türkü Sinem adında bir kızı var. Şarkıcı Öykü Gürman ile de 4 Ağustos 2015'te evlenmiş, yaklaşık sekiz ay sonra, 15 Nisan 2016'da boşanmıştı.

NİLŞAH AĞAOĞLU HASTANEDEN NE PAYLAŞTI?

Nilşah Ağaoğlu el ele fotoğrafların altına "Hastalıkta sağlıkta tamam da, MR'da neden" yazdı.

YAVUZ BİNGÖL NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Yavuz Bingöl, safra kesesindeki taş yüzünden İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tetkiklerin ardından safra kesesinin ameliyatla alınmasına karar verdi.

Sanatçı aynı rahatsızlık nedeniyle Temmuz'da Malatya'daki konserini iptal etmiş, o gün durumunun ciddi olmadığını ve safra kesesini ileride ameliyatla aldıracağını söylemişti. 7 Ekim 1964'te İstanbul'da doğan Bingöl, ilk solo albümü "Sen Türkülerini Söyle"yi 1995'te çıkardı. Oyunculukta Üç Maymun filmi, Karagül ve Teşkilat dizileriyle tanındı.