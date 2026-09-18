Nilay öldü mü, Nilay neden yok, Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, diziden ayrıldı mı? Nilay'ın yerine kim geldi?

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Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, Nilay diziden ayrıldı mı? soruları yeni bölümün ardından gündeme geldi. Dizide Nilay karakterinin başına gelenler merak konusu olurken, izleyiciler karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığını ve hikâyesinin nasıl devam edeceğini araştırmaya başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nde Nilay öldü mü?

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY ÖLDÜ MÜ?

Show TV’nin sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti, 5. sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonun açılış bölümünde hikâyede yaşanan zaman atlamasının ardından bazı karakterlerin akıbeti de netleşti. Özellikle Nilay karakterinin hayatını kaybetmesi, dizinin takipçileri arasında büyük merak uyandırdı. Bunun üzerine izleyiciler, “Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü?” ve “Nilay diziden ayrıldı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE NİLAY’IN AKIBETİ BELLİ OLDU

Kızılcık Şerbeti’nin 139. bölümünde Nilay karakterinin öldüğü görüldü. Yeni sezonun ilk bölümünde yaşanan altı aylık zaman atlamasının ardından Ünal ailesinin büyük kayıplar yaşadığı ortaya çıktı. Nilay’ın ise geçirdiği hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi izleyiciye aktarıldı.

Dizide Nilay’ın ölüm nedeni doğrudan açıklanmak yerine “kötü hastalık” ifadesiyle anlatıldı. Böylece Feyza Civelek’in canlandırdığı Nilay karakterinin hikâyesi 5. sezonun başlangıcıyla birlikte sona ermiş oldu.

FEYZA CİVELEK KIZILCIK ŞERBETİ’NDEN AYRILDI MI?

Nilay karakterinin hikâyeden çıkmasıyla birlikte Feyza Civelek de Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda yer almıyor. Civelek, dizinin ilk sezonlarından itibaren canlandırdığı Nilay karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmış ve karakterin hikâyesinde önemli bir rol üstlenmişti.

Oyuncunun diziden ayrılmasının ardından sosyal medyada ayrılığın nedenine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelse de, Feyza Civelek’in Kızılcık Şerbeti’nden neden ayrıldığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle ayrılığın gerekçesiyle ilgili kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

MELİS CİVELEK NİLAY’IN AYRILIĞI HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Feyza Civelek’in annesi ve aynı zamanda Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Melis Civelek, daha önce sosyal medyada ortaya atılan bazı iddialara ilişkin açıklama yapmıştı. Melis Civelek, dizide bazı karakterlerle yolların ayrılmasının hikâyenin doğal bir parçası olduğunu belirterek, oyuncularla olan kişisel yakınlıkların bu kararları etkilemediğini ifade etmişti.

Civelek ayrıca, Nilay karakterinin diziden ayrılması halinde senaristliği bırakacağı yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY NEDEN ÖLDÜ?

Dizinin yeni sezonunda Nilay’ın ölümünün ardından karakterin neden hayatını kaybettiği de araştırılmaya başlandı. 139. bölümde verilen bilgilere göre Nilay, yaşadığı sağlık sorununun ardından hayatını kaybetti. Dizide ölüm nedeni ayrıntılı bir hastalık adıyla açıklanmazken, olay “kötü hastalık” ifadesiyle izleyiciye aktarıldı.

Böylece “Nilay öldü mü?” sorusu dizinin 5. sezonunun ilk bölümüyle yanıt bulurken, Feyza Civelek’in Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldığı da netleşmiş oldu.