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Nikocado Avocado'nun sağlık durumu iyi değil. Gerçek adı Nicholas Perry olan YouTuber, fazla deriyi aldırmak için Eylül 2026'da girdiği ikinci ameliyatın ardından sol elinde sinir hasarı oluştuğunu ve günün her saati ağrı çektiğini 16 Kasım 2026'da paylaştı.

Perry'yi dünyaya tanıtan ise kilosuydu. İki yılda yaklaşık 250 pound, yani 113 kilo verdiğini 6 Eylül 2024'te yayımladığı "Two Steps Ahead" videosuyla açıklamıştı.

NIKOCADO AVOCADO'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nikocado Avocado, anlattığına göre altı haftadır sol elinde geçmeyen sinir ağrısı çekiyor. Eylül 2026'da ikinci kez dikey torsoplasti ameliyatı oldu ve yaklaşık 2 pound daha deri aldırdı. Koltuk altındaki bir komplikasyon sinir sıkışmasına yol açtı; sol başparmağı ve işaret parmağı uyuşuk, eline sürekli keskin bir ağrı vuruyor.

Haftalarca süren ağrının ardından cerrahı koltuk altını yeniden açtı; dikişleri, yara dokusunu, biriken sıvıyı ve sinire baskı yaptığı düşünülen küçük bir damarı aldı. Perry bu müdahaleden iki hafta sonra ağrının azalmadığını, bir seferde en fazla bir iki saat uyuyabildiğini söyledi. Aldığı ilaçlar çok az işe yarıyor, üstelik kilo aldırıyor. 13 Kasım'da tekerlekli sandalyede tedavi gördüğü fotoğrafları paylaştı.

Sinirin iyileşmesinin aylar sürebileceğinden korktuğunu yazan YouTuber, "Bundan çok pişmanım" dedi. Cerrahının kendisine yardım etmeye devam ettiğini de söyledi.

NIKOCADO AVOCADO KAÇ KİLO VERDİ?

Nikocado Avocado, iki yıl içinde 250 pounddan fazla, yaklaşık 113 kilo verdi. Zayıfladığı dönemde kanalında önceden çekilmiş videoları yayımlamayı sürdürdü; değişimi takipçileri ancak Eylül 2024'teki videoda gördü. Eski bedenini bir videosunda "400 poundluk göbek" diye anlatmıştı.

Hızlı kilo kaybı geride sarkık deri bıraktı. Ocak 2025'te boynundaki sarkma için yüz germe ameliyatı oldu. Şubat 2025'te açıkladığı vücut germe operasyonlarında karın, kol, bacak, sırt ve boynundan en az 10 pound (yaklaşık 4,5 kilo) deri alındı. Bu ameliyatları Dr. Timothy Katzen yaptı.

NIKOCADO AVOCADO ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Nikocado Avocado ölmedi. YouTuber 16 Kasım 2026'da sağlık durumunu sosyal medyadan kendisi anlattı; tedavisi sürüyor.

NIKOCADO AVOCADO KİMDİR?

Nikocado Avocado, asıl adı Nicholas Perry olan Amerikalı YouTuber. Üniversitede keman performansı okudu, bir süre serbest kemancı olarak çalıştı ve 2013'te Broadway orkestralarında iş bulmak için New York'a taşındı. Müzikte umduğunu bulamayınca 2014'te YouTube kanalını açtı.

İlk videoları vegan beslenme günlükleri ve keman cover'larıydı. 1 Eylül 2016'da artık vegan YouTuber olmak istemediğini açıkladı ve kamera karşısında çok büyük miktarda yemek yediği mukbang videolarına geçti. ABD'de bu akıma katılan ilk erkeklerden biriydi. Şubat 2025'te ana kanalının 4,6 milyon abonesi vardı.