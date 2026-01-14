Nijerya Fas maçı hangi kanalda? Afrika Kupası Nijerya Fas maçı CANLI nereden izlenir?

Afrika futbolunun iki güçlü temsilcisini karşı karşıya getirecek olan Nijerya – Fas yarı final mücadelesi büyük ilgi görüyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş bilgileri ve maç saatine dair net bilgilere ulaşmak istiyor. Nijerya – Fas maçı hangi kanalda yayınlanacak? Afrika Uluslar Kupası yarı final karşılaşması canlı olarak nereden izlenebilir?

NİJERYA – FAS MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

CAF Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Nijerya ile Fas arasında oynanacak kritik karşılaşma, Türkiye'de Exxen platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçı izlemek isteyenler, yayın detaylarını ve başlama saatini merak ediyor.

NİJERYA – FAS MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Nijerya ile Fas arasındaki Afrika Uluslar Kupası yarı final mücadelesi, Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma, platformun dijital yayın hizmeti aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek.

EXXEN YAYIN VE İZLEME SEÇENEKLERİ

Exxen yayınları, uydu yayınına sahip klasik bir televizyon kanalı olmamakla birlikte; internet, mobil uygulamalar, akıllı TV'ler ve bilgisayarlar üzerinden abonelik sistemiyle izlenebiliyor. Maçı takip edebilmek için aktif Exxen üyeliği gerekiyor.

NİJERYA – FAS MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde sahne alacak olan Nijerya – Fas karşılaşması, 14 Ocak Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

NİJERYA – FAS MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Nefes kesmesi beklenen yarı final mücadelesi, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

NİJERYA – FAS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Afrika futbolunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek yarı final karşılaşması, Fas'ın Rabat kentinde oynanacak. Mücadeleye, Stade Prince Moulay Abdallah Stadyumu ev sahipliği yapacak.