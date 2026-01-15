Nijerya elendi mi, Osimhen Türkiye'ye dönüyor mu?

Turnuvanın yarı final etabında Nijerya ile Fas'ın karşı karşıya gelmesi futbolseverlerin dikkatini üzerine çekti. Osimhen'in performansıyla finale göz diken Nijerya, organizasyona ev sahipliği yapan güçlü rakibini geçerek yoluna devam etmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde ise Nijerya'nın elenip elenmediği ve Osimhen'in Türkiye'ye dönüş ihtimali merak konusu oldu.

NİJERYA – FAS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

CAF Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde futbolseverleri heyecanlandıran Nijerya – Fas karşılaşması canlı yayınla ekranlara gelecek. Kritik mücadele, Türkiye'de Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Turnuvanın en dikkat çeken maçlarından biri olması nedeniyle karşılaşma büyük ilgi görüyor.

NİJERYA – FAS MAÇI EXXEN CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Nijerya ile Fas arasında oynanacak Afrika Uluslar Kupası yarı final mücadelesi, Exxen'in dijital yayın platformu üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen kullanıcıların Exxen üyeliğine sahip olması gerekiyor. Yayın, internet bağlantısı olan tüm cihazlardan takip edilebilecek.

NİJERYA – FAS MAÇI HANGİ GÜN

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde oynanacak Nijerya – Fas maçı, 14 Ocak Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

NİJERYA – FAS MAÇI SAAT KAÇTA

Zorlu yarı final karşılaşması, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde takımların ilk 11'leri ve maç önü gelişmeleri yakından takip ediliyor.

NİJERYA – FAS MAÇI NEREDE OYNANIYOR

Nijerya ile Fas arasındaki CAF Afrika Uluslar Kupası yarı final maçı, Fas'ın başkenti Rabat'ta yer alan Stade Prince Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Fas, güçlü Nijerya karşısında finale yükselmeyi hedefliyor.

NİJERYA ELENDİ Mİ?

Nijerya Fas maçı 0-0 devam ediyor.

Nijerya Fas'ı elerse finalde 18 Aralık'ta Senegal ile karşılaşacak.

Nijerya Fas'a elenirse 3.'lük maçında 17 Aralık'a Mısır ile karşılaşacak.

Bu ihtimallere göre Osimhen'in Türkiye'ye dönüşü için plan yapılacak.

OSİMHENNE DEMİTİ?

Victor Osimhen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacağı maç için önemli mesajlar verdi.

Osimhen'in açıklamaları şu şekilde:

"İŞİMİ BİTİRİR BİTİRMEZ ORAYA GİDECEĞİM"

"Tabii ki Atletico Madrid maçında oynayacağım. Onları çok özledim. Buradaki işimi bitirir bitirmez oraya gideceğim."

"ATLETICO MADRID MAÇINI YENECEK GÜCE SAHİBİZ"

"Galatasaray taraftarları için Şampiyonlar Ligi büyük anlam taşıyor ve Atletico Madrid'i yenecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.