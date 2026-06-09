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Nijerya Dünya Kupası’na katıldı mı, Osimhen Dünya Kupası’nda yok mu?

Nijerya Dünya Kupası’na katıldı mı, Osimhen Dünya Kupası’nda yok mu?
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Nijerya, Dünya Kupası yolculuğunda beklenen başarıyı elde edemeyerek turnuvaya katılma hakkını kaybetti. Afrika elemelerinde alınan sonuçların ardından “Nijerya Dünya Kupası’na katılmadı” gerçeği netleşirken, yıldız futbolcu Victor Osimhen’in de Dünya Kupası’nda yer alamayacağı kesinleşti. Bu gelişme futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken Nijerya’dan gelen haber futbolseverleri üzdü. Eleme sürecini geçemeyen Nijerya turnuvaya katılamazken, takımın en önemli yıldızı Victor Osimhen de “Osimhen Dünya Kupası’nda yok” gerçeğiyle gündeme geldi. Bu durum hem Nijerya futbolu hem de turnuva dengeleri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

NİJERYA DÜNYA KUPASI’NA KATILAMADI

2026 Dünya Kupası yolunda Afrika elemelerinde mücadele eden Nijerya, beklenen başarıyı elde edemedi ve turnuvaya katılma hakkını kaybetti. Kritik maçlarda alınan sonuçlar, “Super Eagles” olarak bilinen ekibin Dünya Kupası hayalini bir kez daha ertelemesine neden oldu. Futbolseverler ise “Nijerya Dünya Kupası’na katılmadı mı?” sorusuna kesin yanıtı öğrenmiş oldu.

OSIMHEN DÜNYA KUPASI’NDA YOK

Nijerya’nın yıldız futbolcusu Victor Osimhen de takımın turnuvaya katılamamasıyla birlikte Dünya Kupası sahnesinde yer alamayacak. Avrupa’da gösterdiği yüksek performansla dikkat çeken golcü oyuncunun yokluğu, hem taraftarlar hem de futbol otoriteleri tarafından büyük bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. Osimhen’in turnuvada olmaması, Nijerya’nın hücum gücünü de doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

HAYAL KIRIKLIĞI VE TARAFTAR TEPKİSİ

Nijerya’nın Dünya Kupası dışında kalması ülkede büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Taraftarlar sosyal medyada teknik ekip ve federasyona yönelik eleştirilerde bulunurken, takımın geleceği hakkında da tartışmalar başladı. Özellikle büyük turnuvalarda yaşanan istikrarsızlık, eleştirilerin odağında yer alıyor.

GELECEK DÖNEM PLANLARI

Nijerya Milli Takımı’nın önümüzdeki süreçte yeniden yapılanma sürecine girmesi bekleniyor. Genç oyuncuların kadroya dahil edilmesi ve yeni bir teknik planlama ile takımın yeniden Dünya Kupası seviyesine çıkması hedefleniyor. Osimhen’in liderliğinde yeniden güçlü bir yapı kurulması ise en büyük beklentiler arasında yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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