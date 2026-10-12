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Nihat Ziyalan kimdir, neden öldü? Nihat Ziyalan kaç yaşındaydı, hangi filmlerde oynadı?

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Nihat Ziyalan kimdir, neden öldü? Nihat Ziyalan kaç yaşındaydı, hangi filmlerde oynadı?
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1960 ve 1970'li yıllarda Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle tanınan oyuncu, şair ve yazar Nihat Ziyalan hayatını kaybetti. Uzun yıllardır Sidney'de yaşayan sanatçının vefat haberini Kaktüs Dergisi duyurdu. Peki, Nihat Ziyalan kimdir, kaç yaşındaydı? Nihat Ziyalan neden öldü? Nihat Ziyalan hangi filmlerde rol aldı? Nihat Ziyalan'ın hayatına dair detaylar haberimizde.

1960 ve 1970'li yıllarda Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle tanınan oyuncu, şair ve yazar Nihat Ziyalan hayatını kaybetti. Uzun yıllardır Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan Ziyalan'ın vefatını Kaktüs Dergisi duyurdu. Özellikle canlandırdığı kötü adam rolleriyle bilinen sanatçı, Yılmaz Güney ile olan yakın dostluğuyla da tanınıyordu. Peki, Nihat Ziyalan kimdir, kaç yaşındaydı? Nihat Ziyalan neden öldü? Detaylar...

NİHAT ZİYALAN KİMDİR?

Nihat Ziyalan, 1960 ve 1970'li yıllarda Türk sinemasında rol aldığı filmlerle tanınan oyuncu, şair ve yazardır. Askerliğinin ardından Adana Şehir Tiyatrosu'na giren Ziyalan, tiyatronun kapanması üzerine Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı.

1963 yılında ilk şiir kitabı “Asık Yüzlünün Biri” yayımlandı. Ziyalan, 1966'da çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in daveti üzerine İstanbul'a giderek sinema filmlerinde rol almaya başladı. Beyazperdede çoğunlukla kötü adam karakterlerini canlandırdı.

Uzun yıllar Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan Ziyalan'a, Çukurova'nın tanıtımına sağladığı katkılar nedeniyle 2009 yılında Çukurova Ödülü verildi.

NİHAT ZİYALAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Oyuncu, şair ve yazar Nihat Ziyalan, hayatını kaybettiğinde 90 yaşındaydı. 

NİHAT ZİYALAN NEDEN ÖLDÜ?

Nihat Ziyalan'ın 90 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Vefat haberini Sidney'de yayın yapan Kaktüs Dergisi duyururken, sanatçının ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

NİHAT ZİYALAN FİLMLERİ

Nihat Ziyalan, 1966 yılında Yılmaz Güney'in davetiyle İstanbul'a giderek sinema kariyerine başladı. Rol aldığı ilk film, Yılmaz Güney'in Mualla Özbek için çektiği “At Hırsızı Banuş” oldu.

Türk sinemasında genellikle kötü adam karakterleriyle tanınan Ziyalan, son olarak Türkan Şoray'ın hem yönetmenliğini üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı “Azap” filmiyle kamera karşısına geçti.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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