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Türkiye’nin önde gelen kurumlarında üstlendiği kritik görevler, finans sektöründeki girişimleri ve spora verdiği desteklerle öne çıkan Nihat Kırmızı, iş dünyasında adından sıkça söz ettiren lider figürler arasında yer almaktadır. Sigortacılıktan eğitime, iletişimden spor yönetimine kadar geniş bir yelpazede stratejik roller üstlenen Nihat Kırmızı kimdir, serveti ne kadar? Nihat Kırmızı kaç yaşında, nereli? Detaylar...

NİHAT KIRMIZI KİMDİR?

Nihat Kırmızı, finans, sigortacılık, iletişim ve eğitim alanlarında yürüttüğü başarılı projelerle tanınan Türk iş insanıdır. Lisans eğitimini tamamlamasının ardından akademik gelişimini sürdüren Kırmızı, Marmara Üniversitesi'nde iletişim ve finans alanlarında lisansüstü eğitim almıştır.

İş hayatındaki profesyonel yolculuğuna 2008 yılında Doğa Grup bünyesinde yer alan Doğa Telekom’da üst düzey yönetici olarak adım atmıştır. Burada edindiği tecrübenin ardından girişimci kimliğini ön plana çıkararak 2013 yılında sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren Doğa Sigorta'yı kurmuştur. Kurucusu olduğu Doğa Sigorta’da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam eden Nihat Kırmızı, aynı zamanda eğitim ve spor dünyasında da etkin sorumluluklar üstlenmektedir.

Halen İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olan Kırmızı, spor alanında ise Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet vermektedir. İş dünyasındaki başarıları ulusal bazda da tescillenen Kırmızı, 2020 ve 2021 yıllarında Business Life dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda "İş Dünyasına Yön Veren 50 CEO" arasında gösterilmiştir.

Nihat Kırmızı, eğitim alanında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüterek geleceğin teminatı olan gençlerin yetişmesine katkı sunmaktadır. Spor dünyasıyla da yakından ilgilenen iş insanı, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra kurucusu olduğu Doğa Sigorta markasıyla 2018-2020 yılları arasında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na isim sponsorluğu sağlamıştır.

NİHAT KIRMIZI KAÇ YAŞINDA?

1978 yılında dünyaya gelen başarılı iş insanı Nihat Kırmızı, genç yaşta başladığı profesyonel kariyerine uzun yıllardır üst düzey yönetici ve girişimci olarak devam etmektedir.

NİHAT KIRMIZI SERVETİ NE KADAR?

Nihat Kırmızı’nın finansal birikimi ve servetinin miktarı, kurucusu olduğu Doğa Sigorta ve yönetiminde yer aldığı Doğa Grup şirketlerindeki ticari faaliyetleri kapsamında değerlendirilmektedir. İş insanının sahip olduğu maddi varlıklar ve finansal hacim hakkında kamuoyuna açıklanmış resmi ve kesin bir veri bulunmamaktadır.