Nihat Hatipoğlu ile İftar nerede çekiliyor, ATV Ramazan iftar programı nerede çekiliyor?

ATV ekranlarında Ramazan ayı boyunca yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programının çekim yeri, izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İftar öncesi manevi atmosferi ekranlara taşıyan programın hangi şehirde ve hangi platoda çekildiği, Ramazan ayıyla birlikte gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. İşte ATV Ramazan iftar programının çekildiği yer ile ilgili merak edilen detaylar…

NİHAT HATİPOĞLU İFTAR PROGRAMI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ramazan aylarının vazgeçilmez yapımlarından biri olan Nihat Hatipoğlu iftar programı, 2026 sezonunda da İstanbul'da çekilmektedir.

iftar ve iftar programlarının çekimleri, İstanbul 5. Levent'te bulunan ATV stüdyolarında gerçekleştirilmektedir. Canlı yayın formatı sayesinde izleyicilerden gelen sorular anlık olarak ele alınmakta, program Ramazan gecelerine sıcak ve samimi bir atmosfer katmaktadır.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu, Türkiye'nin en tanınmış ilahiyatçıları ve akademisyenleri arasında yer almaktadır. İlköğrenimini Siirt ve Malatya'da tamamlayan Hatipoğlu, 1975 yılında Uşak İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlayan Hatipoğlu, 1981 yılında fakülteyi dereceyle bitirdi.

Akademik kariyerini "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı teziyle taçlandırarak doktor unvanını aldı. Eğitim hayatını yurt dışında da sürdüren Hatipoğlu, Mısır'da iki yıl kalarak Arapça ve İslami ilimler alanında çalışmalar yaptı. 2012 yılında profesörlük unvanını alan Hatipoğlu, ilerleyen yıllarda Yükseköğretim Kurulu üyeliğine seçildi.

TELEVİZYON VE YAZARLIK KARİYERİ

Nihat Hatipoğlu, özel televizyon kanallarında yaptığı dini ve kültürel programlarla geniş kitlelere ulaştı. Televizyon kariyeri özellikle ATV ekranlarında büyük bir ivme kazandı. Bunun yanı sıra uzun yıllar radyo programları hazırlayıp sundu.

Aynı zamanda Sabah Gazetesi yazarlığı da yapan Hatipoğlu, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konferansa katılarak akademik bilgisini halkla buluşturdu.

NİHAT HATİPOĞLU'NUN ESERLERİ

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun kaleme aldığı eserler, dini konuları sade ve anlaşılır bir dille ele almasıyla dikkat çekmektedir. Öne çıkan bazı kitapları şunlardır:

• Dört Halife

• Gökteki Yıldızlar

• Fitneler

• Büyüklerin Duaları

• Ayetlere Farklı Bir Bakış

• İslami Davetin İlkeleri

• Rahmete Firar Etmek

• Allah'ı Bildiğimi Sanırdım

NİHAT HATİPOĞLU NERELİ?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Türkiye'nin birçok farklı şehrinde görev yapan Hatipoğlu, akademik ve dini çalışmalarını uluslararası platformlara da taşımıştır. Aslen Diyarbakırlı olan Hatipoğlu, bu kimliğini her fırsatta dile getirmektedir.

NİHAT HATİPOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1955 doğumlu olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 2024 yılı itibarıyla 69 yaşındadır. Uzun yıllardır ekranlarda yer almasına rağmen enerjisi ve hitabet gücüyle her yaştan izleyiciye ulaşmaya devam etmektedir.