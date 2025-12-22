2024 yılında biten evliliğinin ardından da medeni duruşuyla takdir toplayan Akkuş hakkında merak edilen tüm detayları bu içerikte bulabilirsiniz. Nihan Akkuş kimdir? Nihan Akkuş kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, bekar mı?

NİHAN AKKUŞ KİMDİR?

Nihan Akkuş, 1983 yılında dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını moda üzerine kurgulayan Akkuş, Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. Profesyonel kariyerine ilk olarak modellik dünyasında adım atmış ve Türkiye'yi uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmiştir.

NİHAN AKKUŞ KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1983 doğumlu olan Nihan Akkuş, 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. Kariyerine İstanbul merkezli olarak devam eden Akkuş'un ailesinin kökenleri hakkında kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmamakla birlikte, kendisi uzun yıllardır İstanbul moda cemiyetinin önemli figürlerinden biri olarak yaşamını sürdürmektedir.

NİHAN AKKUŞ'UN MESLEĞİ NE? (KARİYER YOLCULUĞU)

Nihan Akkuş'un kariyeri iki ana döneme ayrılmaktadır: Modellik ve Tasarımcılık.

MODELLİK VE GÜZELLİK YARIŞMALARI

Üniversite yıllarında podyumlara adım atan Akkuş, kısa sürede büyük başarılara imza atmıştır:

2002: Japonya'da gerçekleştirilen "Miss International" yarışmasında 65 aday arasından sıyrılarak ilk 10'a girmeyi başarmıştır.

2003: Almanya'nın Aachen kentinde düzenlenen "Top Model of the World" yarışmasında birinci seçilerek dünya çapında bir tescil almıştır.

Bu dönemde ayrıca sunuculuk ve oyunculuk deneyimleri de olmuş; "Modda" isimli televizyon programını sunmuş ve "Almanya Almanya" gibi projelerde yer almıştır.

TASARIMCI KİMLİĞİ VE MARKASI

Okan Buruk ile evlendikten sonra modelliğe veda eden Akkuş, eğitimini aldığı tasarımcılık alanına yönelmiştir. Kendi moda markası olan "Saint Nian" (veya Nian) markasını kurmuştur. Markası altında hem kadın hem de erkek hazır giyim tasarımları yapmaktadır. Tasarımları, İstanbul ve Londra Moda Haftaları gibi prestijli organizasyonlarda sergilenmektedir.

NİHAN AKKUŞ EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Nihan Akkuş şu an bekardır. Ancak özel hayatında eski eşi Okan Buruk ile olan bağları, çocukları nedeniyle kopmamıştır.

OKAN BURUK İLE EVLİLİĞİ VE BOŞANMA SÜRECİ

Evlilik Tarihi: Nihan Akkuş ve Okan Buruk, 3 Temmuz 2007 tarihinde dünyaevine girmişti.

Çocukları: Çiftin 2009 yılında Ali Yiğit ismini verdikleri bir oğulları dünyaya gelmiştir.

Boşanma: 17 yıl süren evlilik, 16 Şubat 2024 tarihinde resmi olarak sonlanmıştır. İkilinin sessiz sedasız ve medeni bir şekilde gerçekleştirdiği bu boşanma, magazin dünyasında büyük ilgi görmüştür.

NİHAN AKKUŞ VE OKAN BURUK BARIŞTI MI?

Boşanmanın ardından 2024 yılının sonlarına doğru ve 2025 yılında ikili, oğulları Ali Yiğit ile birlikte sık sık bir arada görüntülenmiştir. Hatta bazı mekan çıkışlarında el ele objektiflere yansıyan çift, "Yeniden mi evleniyorsunuz?" sorularına "Biz her zaman beraberiz, her zaman birlikteyiz" şeklinde yanıtlar vererek dostluklarının ve aile bağlarının sürdüğünü belirtmişlerdir. Şu an için resmi bir evlilik kararı açıklanmasa da, ikilinin arasının oldukça iyi olduğu bilinmektedir.