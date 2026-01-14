Nevşehir okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Nevşehir'de okul yok mu (NEVŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Nevşehir okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba günü Nevşehir'de okulların açık olup olmadığı araştırılıyor. Nevşehir Valiliği kar tatili açıklamasıyla detaylar merak edildi. Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

NEVŞEHİR HAVA DURUMU

Nevşehir'de Sis ve Pus Etkili: Hissedilen Sıcaklık -11 Dereceye Kadar Düşecek

Nevşehir'de soğuk hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji tahminlerine göre kentte gece ve sabah saatlerinde sis ve pus etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle gece saatlerinde hissedilen sıcaklık -11 dereceye kadar düşecek.

Anlık ve Saatlik Hava Durumu

Salı günü 21.00–24.00 saatleri arasında Nevşehir'de hava puslu olacak. Sıcaklık -4 derece seviyesinde ölçülürken, hissedilen sıcaklık da aynı düzeyde kalacak. Rüzgârın zayıf esmesi bekleniyor.

Çarşamba günü gece yarısından itibaren sis etkisini artıracak.

24.00–06.00 saatleri arasında sıcaklık -6 ile -8 derece arasında değişecek. Bu saatlerde görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği belirtiliyor.

Sabah saatlerinde (06.00–12.00) hava yeniden puslu olacak. Sıcaklık -7 dereceden -4 dereceye yükselecek.

Öğle saatlerinden itibaren hava parçalı bulutlu seyrederken rüzgâr zaman zaman saatte 16 km hıza ulaşacak. Akşam saatlerinde pus yeniden etkili olacak.

18.00–24.00 saatleri arasında sıcaklık -5 ila -6 derece, hissedilen sıcaklık ise -11 derece civarında olacak.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini

Nevşehir'de önümüzdeki günlerde yağış beklenmezken, soğuk ve ayazlı hava etkisini sürdürecek. Gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor.

14 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu, en düşük -9, en yüksek -3 derece

15 Ocak Perşembe: Az bulutlu, en düşük -3, en yüksek 2 derece

16 Ocak Cuma: Az bulutlu, en düşük -1, en yüksek 5 derece

17 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 1 derece civarında

18 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu, en düşük -8, en yüksek -4 derece

Yetkililer, özellikle sis, pus ve buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını, sabah ve gece saatlerinde trafikte tedbirli olunmasını öneriyor.

NEVŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.