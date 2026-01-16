Netflix çöktü mü? Netflix'e neden girilmiyor, sorun mu var 16 Ocak Cuma?

Bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamazken, bazıları da içerik izlerken bağlantı hatalarıyla karşılaştıklarını söylüyor. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmese de yaşanan problemin geçici bir teknik aksaklıktan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Netflix cephesinden yapılacak açıklamayla durumun nedeni netleşecek.

NETFLIX NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Netflix, küresel çapta en çok kullanılan dijital yayın servisleri arasında yer alıyor. 1997 yılında ABD'de kurulan şirket, yayın hayatına DVD'leri posta yoluyla kullanıcılara ulaştırarak başladı. İnternet altyapısının yaygınlaşmasıyla birlikte çevrim içi yayın modeline geçen Netflix, zamanla bu alanda öncü platformlardan biri hâline geldi. Bugün platform; film, dizi, belgesel ve yalnızca Netflix'te yer alan orijinal yapımlarla milyonlarca aboneye hizmet veriyor. Abonelik esasına dayalı sistem sayesinde kullanıcılar, akıllı TV'lerden mobil cihazlara kadar birçok farklı platformdan içeriklere erişebiliyor.

NETFLIX'TE ERİŞİM PROBLEMİ Mİ YAŞANIYOR?

16 Ocak itibarıyla çok sayıda kullanıcı, Netflix'e bağlanırken sorun yaşadığını dile getirdi. Bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını belirtirken, bazıları ise içeriklerin açılmadığını veya izleme sırasında bağlantı hataları aldıklarını aktardı. Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu durum, "Netflix'te sorun mu var?" sorusunu yeniden gündeme getirdi. Şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan aksaklığın geçici ve teknik bir problemden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Netflix cephesinden gelecek bilgilendirme ile sorunun nedeni netlik kazanacak.

Hata raporu: