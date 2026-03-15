ABD-İran-İsrail arasındaki gerilim, son günlerde yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öldürüldüğü iddiaları. Sosyal medyada hızla yayılan söylentiler, özellikle X platformunda ve uluslararası haber ajanslarında geniş yankı buldu. Peki, Netanyahu öldürüldü mü? Netanyahu öldü mü ölmedi mi? Detaylar...

NETANYAHU ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

İsrail Başbakanlık Ofisi, söz konusu iddialara hızlı bir yanıt vererek Netanyahu'nun durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ofisin açıklamasında, "Başbakanımızın sağlığı yerinde ve görevlerinin başında" ifadeleri kullanıldı. Ancak İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Netanyahu hakkında tehditkar açıklamalarına devam etti: "Eğer bu çocuk katili, suçlu hayatta ise, onu tüm gücümüzle takip edip öldüreceğiz."

Bu açıklamalar, hem bölgesel hem de uluslararası güvenlik uzmanları tarafından dikkatle takip edilirken, gerilimin diplomatik boyutunun uzun sürebileceği değerlendiriliyor.

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ ÖLMEDİ Mİ?

İddialar özellikle X hesabındaki paylaşımlar ve sosyal medyadaki tartışmalarla yeniden alevlendi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu söylentileri yalanlamak için kendi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kahve alırken çekilen kısa videoda Netanyahu, ellerini kameraya göstererek öldüğü iddialarını reddetti.

Videonun bazı detayları ise tartışmaları daha da körükledi. Özellikle Netanyahu'nun 6 parmağı varmış gibi görünen görüntüleri, videonun yapay zeka ürünü olabileceği yönünde spekülasyonları artırdı. 76 yaşındaki liderin görüntüleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarının ardından düzenlenen ilk basın toplantısında kaydedilmişti.

SİREN SESİ DUYULMADI

Netanyahu'nun basın toplantısına katıldığı 13 Mart tarihinde, ülke genelinde verilen saldırı alarmı sesi toplantı mekanında duyulmadı. Bu durum, sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekti ve "Netanyahu gerçekten güvenlik tehditleri altında mı?" sorusunu gündeme getirdi.