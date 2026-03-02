Netanyahu öldü mü? SON DAKİKA! Netanyahu'nun ofisi mi vuruldu?

Ortadoğu'da tansiyonun zirveye çıktığı üçüncü savaş gününde, İran ile ABD- İsrail hattında yaşanan gelişmeler dünya kamuoyunun gündeminde ilk sıraya yerleşti. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Açıklamada, operasyonun "Gerçek Vaat Operasyonu" kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Peki, Netanyahu öldü mü, yaşıyor mu?Netanyahu'nun ofisi mi vuruldu? Detaylar...

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ?

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında, "Siyonist rejimin başbakanının akıbeti belirsizliğini koruyor" ifadesine yer verildi. Ancak bu iddia, şu ana kadar İsrail makamları tarafından doğrulanmış değil. İsrail hükümetinden veya Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medya platformlarında ve bazı bölgesel kaynaklarda, Netanyahu'nun saldırı sırasında Almanya'da bulunduğu öne sürüldü. Ancak bu iddia da resmi makamlarca teyit edilmedi. Dolayısıyla mevcut bilgiler ışığında Netanyahu'nun öldüğüne dair doğrulanmış herhangi bir veri bulunmuyor.

Savaş ortamlarında bilgi akışının çoğu zaman propaganda ve psikolojik harp unsurlarıyla şekillendiği biliniyor. Bu nedenle özellikle devlet dışı kaynaklar ve sosyal medya paylaşımlarının teyitsiz olduğu unutulmamalı.

NETANYAHU'NUN OFİSİ Mİ VURULDU?

İran tarafının açıklamasına göre saldırı, İsrail Başbakanlık Ofisi ile İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'na ait karargâhı hedef aldı. DMO, bu noktaların Hayber füzeleriyle vurulduğunu ve saldırının "başarıyla" gerçekleştirildiğini savundu.

Ancak İsrail makamlarından henüz bu iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama gelmiş değil. Bu durum, iddiaların doğruluğu konusunda belirsizliğin sürmesine yol açıyor.

İran Devrim Muhafızları, saldırının sonuçlarına ilişkin detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını da duyurdu. Bu açıklama, gelişmelerin önümüzdeki saatlerde veya günlerde netleşebileceği anlamına geliyor.

SAVAŞIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri saldırıların ardından bölgede çatışmalar geniş bir coğrafyaya yayıldı. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sürerken, İran da yalnızca İsrail'i değil, ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerini hedef aldı.

İran'ın karşılık verdiği ülkeler arasında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in öne çıktığı bildirildi. Bölgedeki askeri hareketlilik, Orta Doğu'da yeni ve geniş çaplı bir çatışma riskini gündeme taşıdı.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği belirtildi. İran Kızılayı ise ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin yaşamını yitirdiğini, 747 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bu rakamlar, çatışmanın insani boyutunun da son derece ağır olduğunu gösteriyor.

BÖLGESEL VE KÜRESEL ETKİLER

İran'ın "Gerçek Vaat Operasyonu" olarak adlandırdığı füze saldırıları, yalnızca askeri değil siyasi ve diplomatik sonuçlar da doğurabilecek nitelikte. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin hedef alındığı iddiası, çatışmanın doğrudan siyasi liderlik düzeyine taşındığına işaret ediyor.

Uzmanlar, böyle bir saldırının doğrulanması halinde bunun hem askeri hem de psikolojik açıdan önemli bir eşik anlamına gelebileceğini değerlendiriyor. Ancak şu an için İran tarafının beyanları dışında bağımsız kaynaklardan doğrulama bulunmuyor.