At çiftliğinde yangın: 3 at öldü

BATMAN'da bir at çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 3 at öldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Doluca köyü yakınlarındaki bir at çiftliğinde çıktı. At çiftliğini saran alevleri görenlerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 atı öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı