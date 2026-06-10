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At çiftliğinde yangın: 3 at öldü

At çiftliğinde yangın: 3 at öldü
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Batman'da bir at çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 3 at hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BATMAN'da bir at çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 3 at öldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Doluca köyü yakınlarındaki bir at çiftliğinde çıktı. At çiftliğini saran alevleri görenlerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 atı öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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