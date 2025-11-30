Neslihan Arslan kimdir? Neslihan Arslan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Neslihan Arslan, Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının yetenekli isimlerinden biridir. Üniversite eğitimini Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümü'nde tamamlayan Arslan, tiyatro sahnelerinden televizyon ve sinema projelerine uzanan başarılı bir kariyere sahiptir. Peki, Neslihan Arslan kimdir? Neslihan Arslan kaç yaşında, nereli? Neslihan Arslan hangi dizilerde oynadı, şu an hangi dizide oynuyor? Detaylar haberimizde...

NESLİHAN ARSLAN KİMDİR?

Neslihan Arslan, Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının yetenekli isimlerinden biridir. Sanat hayatına tiyatro sahnelerinde adım atan Arslan, hem oyunculuk hem de yönetmenlik alanlarında başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Üniversite eğitimini Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümü'nde tamamlayan Neslihan Arslan, bu köklü eğitim sayesinde sahne ve kamera arasında geçişlerde üstün bir performans sergilemektedir.

2003 yılından itibaren televizyon ve sinema projelerinde yer alan Arslan, sadece oyunculukla sınırlı kalmayıp bazı projelerde sanat ekibinde de görev alarak çok yönlü bir kariyere imza atmıştır. "Hayat Bilgisi" ile başlayan televizyon yolculuğu, "İstanbullu Gelin", "Hizmetçiler", "Masumiyet" gibi önemli dizilerle devam etmiş, günümüzde hâlen yeni projelerde adından söz ettirmeye devam etmektedir.

NESLİHAN ARSLAN KAÇ YAŞINDA?

Neslihan Arslan'ın doğum yılı ve dolayısıyla kesin yaşı medyada net olarak paylaşılmamıştır. Ancak 2003 yılında televizyon dünyasına adım attığı göz önünde bulundurulduğunda, kariyerinin başındaki genç yaşını tahmin etmek mümkündür. Sanat hayatındaki uzun soluklu deneyimi, onun sektördeki olgun ve profesyonel duruşunu yansıtmaktadır.

NESLİHAN ARSLAN NERELİ?

Neslihan Arslan'ın memleketi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak konservatuvar eğitimi ve tiyatro çalışmaları, onun Türkiye'nin kültürel merkezlerinden biri olan İstanbul ya da Ankara gibi şehirlerde yetişmiş olabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda, Arslan'ın kökeni ve yetiştiği ortam, onun sanatsal kimliğini şekillendiren önemli bir etkendir.

NESLİHAN ARSLAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Neslihan Arslan, televizyon ve sinema kariyerinde birçok önemli projede rol almıştır. İşte detaylı bir liste:

TV DİZİLERİ

Bir Derdim Var (2023) – Doktor Damla

Hayatımın Şansı (2022-2023) – Merve

Mahkum (2022) – Derya

Masumiyet (2021) – Birce

İlginç Bazı Olaylar (2021) – Arzu

Hizmetçiler (2020) – Neslihan Gülkaya

Bartu Ben (2018) – Mehtap

İstanbullu Gelin (2017-2019) – Dilara

Familya (2016) – Rol almıştır

Mukadderat (2009) – Makbule Hanım

Hacı (2006) – Bölüm Oyuncusu

Hayat Bilgisi (2003) – Bölüm Oyuncusu

SİNEMA FİLMLERİ

Bursa Bülbülü (2023) – Bülent Ersoy

Sen Benim Herşeyimsin (2016) – Aslı

Newyork'ta Beş Minare (2010) – Seslendirme/Rabarba

Ve Merhaba Kainat: Nazım Hikmet (2009) – Piraye

Sınav (2006) – Rol almıştır