Neo Lang babası kimdir? Neo Lang babası Fenerbahçe'ye gol attı mı, Galatasaray'a karşı oynadı mı? Noa Lang Beşiktaş altyapısında oynadı mı?

Transfer haberleriyle gündemden düşmeyen Neo Lang hakkında merak edilenlerin ardı arkası kesilmiyor. Genç yıldızın futbolcu olan babasının kariyerine dair detayları araştıran taraftarlar, özellikle dev kulüplerimizle olan geçmişini mercek altına aldı. Peki, Neo Lang'ın babası Galatasaray'a karşı oynadı mı ve Türkiye kariyerinde iz bırakan bir golü bulunuyor mu? İşte Neo Lang ve futbolcu babasına dair merak edilen tüm detaylar.

NOA LANG'IN BABASI KİMDİR?

Hollandalı yıldız futbolcu Noa Lang'ın biyolojik babası Jeffrey Lang, annesi ise Manon de Vries'tir. Noa Lang çocukluk yıllarının önemli bir bölümünü annesi ve üvey babasıyla birlikte geçirmiştir. Bu süreç, onun hem kişisel hem de futbol kariyerinde belirleyici bir rol oynamıştır.

NOA LANG'IN ÜVEY BABASI KİMDİR?

Noa Lang'ın futbol dünyasında daha çok bilinen baba figürü ise üvey babası Nourdin Boukhari'dir. Fas asıllı eski profesyonel futbolcu olan Boukhari, 1980 doğumludur.

Futbolculuk kariyeri boyunca Ajax, NAC Breda gibi Hollanda Eredivisie ekiplerinde forma giymiştir. 2009–2010 sezonunda Türkiye'ye transfer olarak Kasımpaşa kadrosuna katılmıştır. Boukhari'nin Türkiye macerası, Noa Lang'ın da futbol kültürüyle erken yaşta tanışmasını sağlamıştır.

NOA LANG'IN ÜVEY BABASI FENERBAHÇE'YE GOL ATTI MI?

Evet. Nourdin Boukhari, Kasımpaşa formasıyla Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı gol atmayı başarmıştır. Bu gol, Boukhari'nin Türkiye kariyerinde en çok hatırlanan anlardan biri olarak öne çıkmaktadır.

NOA LANG'IN ÜVEY BABASI GALATASARAY'A KARŞI OYNADI MI?

Nourdin Boukhari, Galatasaray'a karşı yalnızca bir resmi maçta forma giymiştir.

2009 yılında oynanan ve Kasımpaşa'nın 1-3 mağlup olduğu karşılaşmada Boukhari, maçın son 25 dakikasında oyuna dahil olmuştur.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda oyuna giren Nonda'nın attığı 3 golle maçı çevirmiştir.

NOA LANG'IN TÜRKİYE HAYATI

Noa Lang'ın kariyerinde pek bilinmeyen ama dikkat çeken detaylardan biri de Türkiye'de futbol oynamış olmasıdır.

2009 yılında, henüz 10 yaşındayken, üvey babası Nourdin Boukhari Kasımpaşa'da forma giyerken Noa Lang kısa bir süreliğine Beşiktaş altyapısına kaydolmuştur.

Bu altyapı serüveni uzun sürmemiştir. Ailesinin yeniden Hollanda'ya dönmesiyle birlikte Beşiktaş'taki eğitimi yarım kalmıştır. Ancak bu kısa dönem, Noa Lang'ın futbol yolculuğunda nadir rastlanan bir "Türk izi" olarak yerini almıştır.

NOA LANG KİMDİR?

Noa Noëll Lang, 17 Haziran 1999 tarihinde Hollanda'nın Capelle aan den IJssel kentinde dünyaya gelmiştir.

Forvet ve kanat pozisyonlarında görev yapabilen Lang;

• bire birdeki etkili oyunu

• yaratıcılığı

• yüksek teknik kapasitesi

ile tanınmaktadır. Kariyerini Serie A ekiplerinden Napoli'de sürdürmektedir. Aynı zamanda Hollanda Millî Takımı formasını da giymektedir.

NOA LANG KARİYERİ

Noa Lang, profesyonel futbol kariyerine 2017 yılında Jong Ajax formasıyla başladı. Ajax altyapısında yetişen oyuncu, genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çekti. Daha fazla süre alabilmek adına Twente'ye kiralandı ve burada gelişimini sürdürdü.

Asıl çıkışını ise Belçika temsilcisi Club Brugge formasıyla yaptı. Brugge'de lig ve Avrupa kupalarında etkili performanslar sergileyen Lang;

• şampiyonluklarda kilit rol oynadı

• golleri ve asistleriyle bireysel ödüller kazandı

• Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi

Bu başarılı dönemin ardından Serie A'ya transfer oldu ve Napoli'de hücum hattının önemli parçalarından biri haline geldi.