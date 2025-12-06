Haberler

Nelson Semedo sakatlandı mı? Semedo'nun sakatlık durumu, ne zaman sahalara dönecek?
Güncelleme:
Semedo sakatlık! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelirken mücadelede 20. dakikada Nelson Semedo zorunlu değişiklikle kenara geldi. Peki, Semedo sakatlık durumu ciddi mi?

Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir'e konuk olduğu karşılaşmada Nelson Semedo ilk yarının henüz 20. dakikasında oyundan alındı. Semedo sakatlık durumu! Deneyimli futbolcu adalesini tutarak saha kenarına gelirken yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

SEMEDO SAKATLIK DURUMU

Nelson Semedo'nun mücadelenin 20. dakikasında adalesini tutarak oyundan çıkması sonrası gözler tecrübeli oyuncunun sağlık durumuna çevrildi. Karşılaşma sırasında yaşanan bu gelişme üzerine Fenerbahçe teknik ekibi oyuncuyu daha fazla riske etmeden değişikliğe gitti ve yerine Kerem Aktürkoğlu dahil edildi. Sakatlanmasının ardından Semedo'nun sahayı terk edişi izleyenler tarafından dikkatle takip edilirken oyuncunun durumu hakkında resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Semedo'nun yaşadığı rahatsızlığın ardından yapılacak kontroller belirleyici olacak. Kulüp sağlık ekibinin gerçekleştireceği muayene ve tetkiklerin sonucunda sakatlığın boyutu ortaya çıkacak ve yıldız futbolcunun sahalara dönmesi için gerekli zaman netleşecek.

SEMEDO SAKATLANDI MI?

Mücadelenin 20. dakikasında oyuna devam edemeyen Nelson Semedo, adalesini tutarak saha kenarına yöneldi ve teknik ekip tarafından oyundan çıkarıldı. Bu zorunlu değişiklik sonrası oyuncunun sakatlandığı bilgisi netlik kazanırken resmi duyuru için kulübün yapacağı açıklama bekleniyor. Semedo'nun yerine Kerem Aktürkoğlu'nun dahil edildi.

Semedo'nun sakatlığının kesin durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadığından gözler sağlık kontrollerinden gelecek rapora çevrildi. Kulüp doktorlarının değerlendirmesi sonucunda oyuncunun sakatlığının derecesi ve sahalara döneceği tarih belirlenecek.

