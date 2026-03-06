NEF'e kayyum mu atandı, Erden Timur şirketlerine enden kayyum atandı?

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran "NEF'e kayyum mu atandı?" ve " Erden Timur'un şirketlerine neden kayyum atandı?" iddiaları kısa sürede gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. Gayrimenkul sektörünün önemli markalarından biri olan NEF ve şirketin kurucusu Erden Timur hakkında ortaya atılan kayyum iddialarıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte NEF ve Erden Timur şirketleriyle ilgili kayyum iddialarına dair son bilgiler ve merak edilen detaylar.

TİMUR'UN ŞİRKETLERİNE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Erden Timur'un ortağı ve sahibi olduğu bazı şirketlere kayyum atandığı açıklandı. Başsavcılık açıklamasında, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı iddia edilen şirketlere mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak görevlendirildiği belirtildi. Kararın Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildiği ve şirketlerin yönetiminin geçici olarak TMSF denetimine geçtiği ifade edildi.

ERDEN TİMUR HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Futbol dünyasında son dönemde gündeme gelen "bahis oynama" ve "şike" iddialarıyla bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında Erden Timur gözaltına alınmıştı. Savcılık işlemlerinin ardından dosyası ayrılan Timur, çıkarıldığı hakimlik tarafından "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmanın farklı boyutlarıyla devam ettiği ve şirketlerin mali hareketlerinin de mercek altına alındığı öğrenildi.

NEF PROJELERİNDEN EV ALANLAR İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bir şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanması, o şirketin iflas ettiği ya da faaliyetlerini tamamen durdurduğu anlamına gelmez. Bu uygulama, devletin şirket yönetimini geçici olarak devralarak mali süreçleri denetim altına alması anlamına geliyor. Böylece şirketin tüm finansal işlemleri kamu otoritesi tarafından kontrol edilerek olası yasa dışı para hareketlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

YARIM KALAN PROJELER VE TAPU SÜREÇLERİ DEVAM EDECEK

Kayyum kararı sonrası en çok merak edilen konuların başında NEF projelerinden ev alan vatandaşların durumu geliyor. Uzmanlara göre TMSF'nin atayacağı profesyonel yönetim kurulu, şirketin devam eden projelerini, sözleşmelerini ve tapu süreçlerini inceleyecek. Yarım kalan inşaat projelerinin ve ticari işlemlerin değerlendirme sürecinin ardından kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle mevcut sözleşmelerin ve projelerin tamamen durdurulması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtiliyor.