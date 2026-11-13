Microsoft Outlook çöktü mü, neden çöktü? Microsoft Outlook mailler neden gelmiyor, ne zaman düzelecek?

Microsoft'un Outlook, Teams ve Copilot hizmetlerinde yaşanan küresel erişim sorunu, çok sayıda ülkede kullanıcıları etkiledi. ABD'de başlayan ve Asya Pasifik bölgesine de yayılan kesinti nedeniyle e-posta gönderme ve alma işlemlerinde aksaklıklar yaşanırken, bazı kurumsal iletişim sistemleri de hizmet veremedi. Microsoft, altyapıdaki sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü ve kısmi iyileşme gözlendiğini bildirdi. Kullanıcılar ise Outlook'un neden açılmadığını, maillerin neden gelmediğini ve hizmetlerin ne zaman normale döneceğini araştırıyor.

MİCROSOFT OUTLOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Evet. Microsoft'un Outlook e-posta hizmetinde 12 Kasım 2026 Perşembe günü başlayan küresel erişim sorunu, 13 Kasım Cuma günü de devam etti. Downdetector verilerine göre kesintiyle ilgili bildirimler yaklaşık bir saat içinde 74 ülke ve bölgeden geldi.

Outlook'un yanı sıra Microsoft Teams, Copilot ve Exchange Online altyapısına bağlı bazı Microsoft 365 hizmetlerinde de bağlantı problemleri yaşandı. Kullanıcıların bir bölümü e-posta kutularına erişemezken bazıları mesaj gönderme ve alma işlemlerinde gecikmelerle karşılaştı.

MİCROSOFT OUTLOOK NEDEN ÇÖKTÜ?

Microsoft, kesintinin Exchange Online ve bu altyapıya bağlı hizmetlerde yaşanan bağlantı sorunlarından kaynaklandığını açıkladı. Şirketin yaptığı incelemelerde bazı sunucuların beklenmedik şekilde kullanılamaz hale geldiği, bunun da çalışan diğer sunucular üzerindeki yükü artırdığı belirtildi.

Microsoft, altyapıdaki yüksek yükün artan kullanıcı trafiğinden kaynaklanmadığını, sunuculardaki kapasite kaybının bağlantı hatalarına yol açtığını bildirdi. Şirketin sunucuları yeniden başlatma ve trafiği alternatif sistemlere yönlendirme çalışmaları ise başlangıçta beklenen sonucu vermedi.

Kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklandığına ilişkin herhangi bir bulgu bulunmadığı da Microsoft tarafından belirtildi. Şirket yetkilileri, olayın kötü niyetli bir siber faaliyetle bağlantılı olduğuna dair işaret olmadığını açıkladı.

OUTLOOK MAİLLER NEDEN GELMİYOR?

Outlook kullanıcılarının e-posta alamaması veya gönderememesi, Microsoft'un Exchange Online altyapısında yaşanan erişim ve bağlantı sorunlarıyla ilişkili. Bu altyapıyı kullanan posta kutularına erişimde yaşanan aksaklıklar, e-posta trafiğinin gecikmesine veya işlemlerin tamamlanamamasına neden oldu.

Sorun yalnızca Outlook'un internet tarayıcısı üzerinden kullanılan sürümünü değil, masaüstü ve mobil uygulamalar üzerinden bağlantı kurmaya çalışan kullanıcıları da etkiledi. Microsoft 365 altyapısına bağlı bazı takvim, dosya ve iletişim özelliklerinde de kesintiler bildirildi.

MİCROSOFT OUTLOOK NE ZAMAN DÜZELECEK?

Microsoft, 13 Kasım itibarıyla hizmetleri yeniden çalışır hale getirmek için teknik çalışmalarını sürdürüyordu. Şirket, bazı sunucularda kararlılığın ve kapasitenin arttığını, ancak tüm sistemlerde henüz kalıcı bir iyileşme sağlanamadığını bildirdi.

Microsoft'un açıklamalarında Outlook ve diğer etkilenen hizmetlerin tamamen normale döneceği kesin bir tarih veya saat paylaşılmadı. İyileşmenin bölgelere ve hizmetlere göre aşamalı gerçekleşmesi bekleniyor. Bu nedenle kullanıcıların e-posta erişiminde ve mesajların tesliminde bir süre daha gecikme yaşanabilir.