Necdet Saraç kimdir, Necdet Saraç kaç yaşında, nereli hangi partili?

NECDET SARAÇ KİMDİR?

Necdet Saraç, 1 Ocak 1961 tarihinde Erzincan’da doğmuş, siyaset, medya ve sivil toplum alanlarında çalışmalarıyla tanınan bir isimdir. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu olan Saraç, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da uzun yıllar boyunca sosyal, kültürel ve medya projelerinde görev almıştır. Akademik geçmişi ve çok yönlü kariyeriyle dikkat çeken Saraç, özellikle Alevi kurumları ve medya alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır.

NECDET SARAÇ’IN EĞİTİM VE KARİYERİ

Eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamlayan Necdet Saraç, mezuniyetinin ardından Almanya’da Halk Yüksek Okulu’nda çeşitli kültürel projelerde görev almıştır. Köln Sinema Günleri gibi organizasyonlarda aktif rol üstlenen Saraç, Avrupa’da birçok sosyal ve kültürel çalışmaya imza atmıştır. Ayrıca Türkçe-Almanca bir gençlik dergisi yayımlayarak medya alanında da faaliyet göstermiştir.

NECDET SARAÇ’IN MEDYA VE YAZARLIK GEÇMİŞİ

Medya sektöründe de önemli görevler üstlenen Necdet Saraç, 1996-2004 yılları arasında CİNE 5 ve DİGİTÜRK Avrupa temsilciliği yapmıştır. Daha sonra SU TV ve YOL TV’de Genel Yayın Yönetmeni olarak görev alan Saraç, BirGün Gazetesi’nde 4 yıl, Yurt Gazetesi’nde ise 3 yıl köşe yazarlığı yapmıştır. Siyasi ve toplumsal konulardaki yazılarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır.

NECDET SARAÇ’IN KİTAPLARI VE ÇALIŞMALARI

Necdet Saraç’ın “Alevilerin Siyasal Tarihi”, “Farklı Çizgi”, “Yavuz’un Aklı” ve “51 Soruda Sosyal Demokrasi” adlı dört kitabı bulunmaktadır. Bu eserlerinde özellikle siyaset, toplum ve kimlik konularını ele alan Saraç, akademik ve entelektüel çalışmalarıyla da bilinen bir isimdir.

NECDET SARAÇ’IN SİYASİ KARİYERİ

Siyasi alanda da aktif olan Necdet Saraç, CHP çatısı altında çeşitli görevler üstlenmiştir. 7 Haziran seçimleri öncesinde İstanbul 1. Bölge’de ön seçime girerek 11.681 oy almış ve milletvekili aday listesinde yer almıştır. 1 Kasım seçimlerinde de CHP İstanbul 1. Bölge’den aday olan Saraç, ayrıca 2015 yılında CHP Yurtdışı Danışmanlığı görevine getirilerek yurtdışı örgütlenmelerin koordinasyonunda görev almıştır.

NECDET SARAÇ ÖZEL HAYATI

Necdet Saraç evli olup iki kız çocuğu babasıdır. Özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden Saraç, akademik ve siyasi çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.