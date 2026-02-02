Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Necdet Kökeş, uzun süren sağlık sorunlarıyla mücadele ettikten sonra hayata veda etti. Yeşilçam'da macera ve tarihi filmlerle hafızalara kazınan Kökeş, hem sinema kariyeri hem de özel yaşamıyla merak konusu oldu. Peki, Necdet Kökeş kimdir, neden öldü? Necdet Kökeş nereli, kaç yaşında öldü? Detaylar...

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 yılında Adana'da dünyaya gelen Necdet Kökeş, 1962'nin son dönemlerinde İstanbul'a gelerek sinema kariyerine adım attı. İlk olarak "Leyla ile Mecnun" filmiyle oyunculuk dünyasına giriş yapan usta sanatçı, özellikle macera ve tarihi türdeki filmlerde gösterdiği performanslarla tanındı.

Kökeş, "Battal Gazi'nin Oğlu", "Battal Gazi Geliyor", "Battal Gazi'nin İntikamı", "Battal Gazi Destanı", "Hakanlar Çarpışıyor", "Deli Dumrul", "Şaban Askerde", "Leblebi Tozu" ve "Avrupalı" gibi Türk sinemasının önemli yapımlarında rol aldı. Emekli olmasına rağmen 1995'ten sonra sinemaya tamamen veda etmedi ve çeşitli projelerde boy gösterdi.

Necdet Kökeş, sadece güçlü oyunculuğuyla değil, sahne duruşu ve karakterleriyle de Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

NECDET KÖKEŞ NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Necdet Kökeş, Aralık 2025'te geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Ardından beynine pıhtı atması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kökeş'in akciğer problemleri nedeniyle bir süredir uyutulduğu, solunumunu rahatlatmak amacıyla trakeostomi (boğazdan nefes yolu açılması) uygulandığı bildirildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen, usta oyuncu yaşamını yitirdi.

Sanatseverler, Necdet Kökeş'in vedasıyla Yeşilçam tarihine damgasını vuran bir ustayı kaybetmiş oldu.

NECDET KÖKEŞ NERELİ?

1944 doğumlu olan Necdet Kökeş, Adana doğumludur.

NECDET KÖKEŞ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Necdet Kökeş, 1944 doğumlu olup, 2026 yılında 82 yaşında hayata veda etti.

NECDET KÖKEŞ TV DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Necdet Kökeş'in sinema ve televizyon kariyeri, özellikle macera ve tarihi türlerle özdeşleşti. Rol aldığı bazı önemli yapımlar şunlardır:

Battal Gazi'nin Oğlu

Battal Gazi Geliyor

Battal Gazi'nin İntikamı

Battal Gazi Destanı

Hakanlar Çarpışıyor

Deli Dumrul

Şaban Askerde

Leblebi Tozu

Avrupalı

Usta oyuncu, bu yapımlar sayesinde Yeşilçam'ın unutulmaz figürleri arasında kendine özel bir yer kazandı.