Nebahat Çehre kaç yaşında? Nebahat Çehre kimdir, Türk sineması için ne dedi?

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Nebahat Çehre, 1944 Samsun doğumlu ve 82 yaşında. Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden biri olan oyuncu, 15 Kasım 2026'da "Türk sineması mı, Türkiye sineması mı?" tartışmasıyla yeniden konuşuldu.

Tartışma, Haluk Bilginer'in bir televizyon programında Türk sineması sorusuna "Türkiye sineması" diye cevap vermesiyle başladı. Çehre'ye de gazeteciler aynı soruyu sordu. Verdiği kısa cevap farklı yorumlanınca oyuncu sosyal medyada yazılı bir açıklama yaptı.

NEBAHAT ÇEHRE KAÇ YAŞINDA?

Nebahat Çehre 82 yaşında. Kayıtlarda doğum yılı 1944, doğum yeri Samsun olarak geçiyor. Gün olarak 15 Mart ve 17 Mart veren farklı kaynaklar var; iki tarih de 2026'da 82 yaşını doldurduğu anlamına geliyor.

NEBAHAT ÇEHRE TÜRK SİNEMASI İÇİN NE DEDİ?

Nebahat Çehre, ayaküstü verdiği röportajda kelimelerin kendisine "küçük bir oyun" oynadığını yazdı. Paylaşımında "Türk sineması" ifadesini üç kez tekrarladı ve bu sinema için "gururla içinde yer aldığım" dedi. Mesaj kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Aynı günlerde Talat Bulut da Bilginer'in sözlerine tepki gösteren isimler arasındaydı. Çehre ise açıklamasında Bilginer'i eleştirmedi; yalnız kendi sözlerinin nasıl anlaşılması gerektiğini anlattı.

NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR?

Nebahat Çehre, oyuncu ve eski manken. Asıl adı Hilal Nebahat Çehre. Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada 1960 Türkiye güzeli seçildi ve Türkiye'yi Londra'daki Dünya Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

Sinemaya 1961'de Ümit Utku'nun yönettiği Yaban Gülüm filmiyle başladı. Metin Erksan'ın Acı Hayat'ında oynadı, Yılmaz Güney'le Kamalı Zeybek'te kamera karşısına geçti. Seyyit Han ve Pire Nuri de 1968'de çektiği filmler arasında. 2005'te Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü aldı.

NEBAHAT ÇEHRE NERELİ?

Nebahat Çehre Samsunlu. Babasını küçük yaşta kaybetti; aile, o beş yaşındayken İstanbul'a taşındı. Dört çocuklu ailenin tek kızıydı.

NEBAHAT ÇEHRE KİMLERLE EVLENDİ?

Nebahat Çehre iki kez evlendi. İlk eşi oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney'di; 1967'de evlenen çift 1968'de ayrıldı. 1976'da milli basketbolcu Yavuz Demir'le evlendi, bu evlilik de 1979'da boşanmayla bitti.

NEBAHAT ÇEHRE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Nebahat Çehre'yi geniş kitleler en çok Aşk-ı Memnu'daki Firdevs Yöreoğlu rolüyle tanıdı; dizi 2008-2010 arasında ekrandaydı. Muhteşem Yüzyıl, Kanlı Ocak, Yuvamdaki Düşman ve Menajerimi Ara da oynadığı diziler arasında. 2026'dan beri Tuzlu Kahve'de Feryal'i oynuyor.