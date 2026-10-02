NAZA full HD tek parça donmadan izle! NAZA belgeseli nereden izlenir, NAZA ne zaman yayınlanacak?

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Gazze'deki savaşı konu alan ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran NAZA, gösterim takvimiyle de gündemdeki yerini koruyor. Belgeseli izlemek isteyenler, filmin ne zaman yayınlanacağını ve hangi kanallardan erişilebileceğini merak ediyor. Peki, NAZA belgeseli nereden izlenir, ne zaman yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde…

NAZA İNTERNETTE YAYINLANDI MI?

Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazanan NAZA belgeseli, izleyicilerin en çok merak ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Yuval Abraham ve Rachel Szor'un yönettiği 80 dakikalık film, Gazze'deki savaşta kullanılan askerî gözetleme ve hedef belirleme süreçlerini 24 anonim İsrailli asker ve istihbarat mensubunun anlatımlarıyla ele alıyor. Şu an sinema salonlarında gösterilen belgeselin, ilerleyen haftalarda internette ücretsiz yayınlanması planlanıyor.

NAZA'nın yasal tam sürümü henüz internette izlemeye açılmadı. Film, ilk aşamada festivaller ve sinema salonları aracılığıyla izleyiciyle buluşuyor. Bu nedenle "NAZA full HD izle" ya da "NAZA tek parça izle" başlıklı sayfaların filmin resmi sürümünü sunduğu düşünülmemeli.

NAZA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Açıklanan dağıtım planına göre NAZA'nın Kasım 2026'nın sonlarına doğru ücretsiz çevrim içi gösterime açılması bekleniyor. Yayının kesin tarihi ise henüz duyurulmadı.

NAZA BELGESELİ NEREDEN İZLENİR?

Belgeselin ücretsiz internet gösteriminin, filmin yapımcıları arasında yer alan The Guardian'ın internet sitesi üzerinden yapılması planlanıyor. O tarihe kadar filmi izlemek isteyenler, gösterimdeki sinema salonlarının programını takip edebilir.

NAZA TÜRKİYE'DE GÖSTERİLECEK Mİ?

Toplam 56 bölgede sinemalara dağıtılması planlanan NAZA'nın gösterim listesinde Türkiye de bulunuyor. Ancak Türkiye'de hangi salonlarda ve hangi tarihte vizyona gireceği henüz netleşmedi.

TÜRKÇE ALTYAZI VE FULL HD SEÇENEĞİ OLACAK MI?

Belgeselin orijinal dilleri İbranice ve İngilizce. Ücretsiz çevrim içi sürümde Türkçe altyazı ya da dublaj bulunup bulunmayacağına dair kesin bir açıklama yapılmadı. Yayının hangi görüntü kalitesinde sunulacağı da resmi gösterim başladığında belli olacak.