NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR: Ankara NATO Zirvesi'nde hangi yollar kapalı olacak?

Ankara, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi nedeniyle kapsamlı güvenlik ve trafik düzenlemelerine sahne olacak. Ankara Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, zirve süresince şehir genelinde hem kara hem de hava trafiğini etkileyen çok katmanlı önlemler uygulanacağı belirtildi. Peki, Ankara NATO Zirvesi'nde hangi yollar kapalı olacak? Detaylar...

NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR 2026

Valilik duyurusuna göre, 28 Haziran – 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri tüm etkinlikler yasaklanacak. Ayrıca insansız hava araçları (drone) uçuşları da yalnızca Valilik izniyle yapılabilecek. Bu kapsamlı yasak ve kısıtlamaların amacı, zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanlarının güvenliğini en üst düzeyde sağlamak olarak ifade edildi.

Zirve süresince “Kırmızı Alan” uygulaması devreye alınacak ve bu alanlara araç ile yaya girişleri tamamen kontrol altında tutulacak. Güvenlik çemberi oluşturulan bölgelerde trafik akışı belirli saatlerde yönlendirilirken, bazı yollar ise tamamen ya da kısmi olarak ulaşıma kapatılabilecek.

Kırmızı alan kapsamına alınan başlıca bölgeler arasında Esenboğa Havalimanı ve çevresi, Etimesgut Havalimanı bağlantı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bulunduğu Söğütözü bölgesi ve delegasyonların konaklayacağı otellerin çevresi yer alıyor. Bu bölgelerde yoğun güvenlik ve trafik denetimi uygulanacağı bildirildi.

ANKARA NATO ZİRVESİ'NDE HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’da trafik akışını doğrudan etkileyecek çok sayıda bulvar, cadde ve bağlantı yolu geçici olarak kapatılacak ya da kontrollü şekilde işletilecek. “36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Kullanılacak Güzergahlar” başlıklı resmi planlamaya göre, kırmızı alan içine dahil edilen ana arterlerde yoğun kısıtlamalar uygulanacak.

Etkilenmesi beklenen başlıca bulvarlar arasında Özal Bulvarı ve Çevre Yolu varyantları, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, Turgut Özal 2 Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Anadolu Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı yer alıyor. Ayrıca 1071 Malazgirt Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı ve İhsan Doğramacı Bulvarı da zirve süresince yoğun güvenlik tedbirlerine tabi olacak.

Çankaya bölgesinde ise Cinnah Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, Tahran Caddesi ve Polonya Caddesi gibi önemli arterlerde geçici trafik kısıtlamaları uygulanacak.

Yenimahalle ve Söğütözü hattında Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Yaşam Caddesi de kontrollü erişim kapsamına alınacak. Bu bölgelerde özellikle diplomatik geçişlerin yoğunlaşacağı saatlerde alternatif güzergahlar devreye sokulacak.

Diğer önemli arterler arasında Türk Kızılayı Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin Çetin Emeç ile İnönü Bulvarı arasındaki bölümü bulunuyor. Ayrıca Bilkent Kampüsü içindeki bazı cadde ve sokaklarda da geçici trafik düzenlemeleri yapılacağı bildirildi.

Zirve boyunca Ankara genelinde güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılırken, özellikle Esenboğa Havalimanı çevresi, devlet konuklarının konakladığı oteller ve kritik geçiş noktalarında sivil trafiğin yönlendirilmesi planlanıyor. Bu süreçte sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.