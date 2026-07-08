NATO Zirvesi akşam yemeği menüsü: NATO Zirvesi akşam yemeğinde neler vardı?

Beştepe'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında verilen resmi akşam yemeğinin menüsü kamuoyunun da gündemine oturdu. Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü coğrafi lezzetlerin bir araya getirildiği menü, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarına sunuldu. Başlangıçlardan ana yemeğe, ara sıcaktan tatlıya kadar hazırlanan seçkide Türk mutfağının öne çıkan tatları yer aldı. Peki, NATO Zirvesi akşam yemeğinde neler vardı? Detaylar...

NATO ZİRVESİ AKŞAM YEMEĞİ MENÜSÜ

Beştepe'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin resmi akşam yemeğinde, Türkiye'nin gastronomi kültürünü yansıtan özel bir menü hazırlandı.

Menünün başlangıç bölümünde taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve Hizan Karakovan balı servis edildi. Başlangıç tabağında ayrıca zeytinyağlı sebze sote ile yanık Denizli yoğurdu da yer aldı. Böylece Türkiye'nin farklı şehirlerinden seçilen yöresel ürünler aynı sofrada buluşturuldu.

Ara sıcak olarak Türk mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olan Kayseri mantısı ikram edildi. Mantı, yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası eşliğinde sunuldu.

Ana yemekte ise katılımcılara iki farklı seçenek hazırlandı. Deniz ürünlerini tercih eden konuklar için deniz levreği; tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile birlikte servis edildi. Et seçeneğinde ise ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga sunuldu. Dana kaburgaya yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşlik etti.

Resmi akşam yemeğinin finalinde ise geleneksel Türk tatlılarından Sütlü Nuriye ikram edildi. Tatlı sunumunda Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot kullanıldı.

NATO ZİRVESİ AKŞAM YEMEĞİNDE NELER VARDI?

NATO Liderler Zirvesi kapsamında hazırlanan resmi akşam yemeğinde sunulan menü şu şekilde oluşturuldu:

Başlangıç

Taş fırın pide

Trabzon tereyağı

Hizan Karakovan balı

Zeytinyağlı sebze sote

Yanık Denizli yoğurdu

Ara sıcak

Kayseri mantısı

Yanık Denizli yoğurdu

İsli Ayaş salçası

Ana yemek seçenekleri

Birinci seçenek

Deniz levreği

Tarama

Urla sakız enginarı

Tokat yaprağı

İkinci seçenek

Ağır ateşte pişmiş dana kaburga

Yanık Trabzon tereyağı

Köz patlıcan

Kuzugöbeği mantarlı firik pilavı

Tatlı

Sütlü Nuriye

Antep fıstığı köpüğü

Maraş dondurması

Bergamot

Beştepe'deki NATO Liderler Zirvesi kapsamında hazırlanan bu resmi akşam yemeği menüsünde, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait yöresel ürünler ve geleneksel lezzetler bir araya getirilerek konuklara sunuldu. Bu kapsamda başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlı bölümlerinin tamamı verilen resmi menü doğrultusunda hazırlandı.