NATO Zirvesi akşam yemeği menüsü: NATO Zirvesi akşam yemeğinde neler vardı?
Beştepe'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında dünya liderlerine sunulan resmi akşam yemeğinin menüsü kamuoyunun gündemine geldi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen yöresel lezzetlerin yer aldığı menüde başlangıçtan tatlıya kadar birçok özel tat konuklara ikram edildi. İşte NATO Zirvesi akşam yemeği menüsü ve NATO Zirvesi akşam yemeğinde neler vardı? sorularının yanıtı.
Beştepe'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında verilen resmi akşam yemeğinin menüsü kamuoyunun da gündemine oturdu. Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü coğrafi lezzetlerin bir araya getirildiği menü, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarına sunuldu. Başlangıçlardan ana yemeğe, ara sıcaktan tatlıya kadar hazırlanan seçkide Türk mutfağının öne çıkan tatları yer aldı. Peki, NATO Zirvesi akşam yemeğinde neler vardı? Detaylar...
NATO ZİRVESİ AKŞAM YEMEĞİ MENÜSÜ
Beştepe'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin resmi akşam yemeğinde, Türkiye'nin gastronomi kültürünü yansıtan özel bir menü hazırlandı.
Menünün başlangıç bölümünde taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve Hizan Karakovan balı servis edildi. Başlangıç tabağında ayrıca zeytinyağlı sebze sote ile yanık Denizli yoğurdu da yer aldı. Böylece Türkiye'nin farklı şehirlerinden seçilen yöresel ürünler aynı sofrada buluşturuldu.
Ara sıcak olarak Türk mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olan Kayseri mantısı ikram edildi. Mantı, yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası eşliğinde sunuldu.
Ana yemekte ise katılımcılara iki farklı seçenek hazırlandı. Deniz ürünlerini tercih eden konuklar için deniz levreği; tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile birlikte servis edildi. Et seçeneğinde ise ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga sunuldu. Dana kaburgaya yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşlik etti.
Resmi akşam yemeğinin finalinde ise geleneksel Türk tatlılarından Sütlü Nuriye ikram edildi. Tatlı sunumunda Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot kullanıldı.
NATO ZİRVESİ AKŞAM YEMEĞİNDE NELER VARDI?
NATO Liderler Zirvesi kapsamında hazırlanan resmi akşam yemeğinde sunulan menü şu şekilde oluşturuldu:
Başlangıç
Taş fırın pide
Trabzon tereyağı
Hizan Karakovan balı
Zeytinyağlı sebze sote
Yanık Denizli yoğurdu
Ara sıcak
Kayseri mantısı
Yanık Denizli yoğurdu
İsli Ayaş salçası
Ana yemek seçenekleri
Birinci seçenek
Deniz levreği
Tarama
Urla sakız enginarı
Tokat yaprağı
İkinci seçenek
Ağır ateşte pişmiş dana kaburga
Yanık Trabzon tereyağı
Köz patlıcan
Kuzugöbeği mantarlı firik pilavı
Tatlı
Sütlü Nuriye
Antep fıstığı köpüğü
Maraş dondurması
Bergamot
Beştepe'deki NATO Liderler Zirvesi kapsamında hazırlanan bu resmi akşam yemeği menüsünde, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait yöresel ürünler ve geleneksel lezzetler bir araya getirilerek konuklara sunuldu. Bu kapsamda başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlı bölümlerinin tamamı verilen resmi menü doğrultusunda hazırlandı.