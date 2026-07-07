NATO ÜYESİ ÜLKELER LİSTESİ 2026: NATO üyesi ülkeler hangileri, toplam kaç ülke var? Türkiye NATO'nun kaçıncı üyesi?

1949 yılında kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Avrupa ve Kuzey Amerika'daki müttefik ülkelerin ortak savunmasını esas alan uluslararası bir güvenlik ittifakı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Kuruluşundan bu yana farklı dönemlerde gerçekleştirilen genişleme süreçleriyle üye sayısını artıran NATO, 2024 yılında İsveç'in katılımıyla 32 üyeli yapıya ulaştı. Peki, NATO üyesi ülkeler hangileri, Türkiye NATO'nun kaçıncı üyesi ve Türkiye ittifaka ne zaman katıldı? İşte NATO'nun güncel üye listesi ve resmi tarihçesi.

NATO ÜYESİ ÜLKELER 2026

NATO üyeliği, Kuzey Atlantik Antlaşması'nda yer alan hükümlere göre, antlaşmanın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğine katkı sağlayabilecek Avrupa devletlerine açıktır.

2026 yılı itibarıyla NATO'nun 32 üyesi bulunmaktadır. Ülkeler ve üyelik yılları alfabetik sırayla şöyledir:

Almanya (1955)

Amerika Birleşik Devletleri (1949)

Arnavutluk (2009)

Belçika (1949)

Birleşik Krallık (1949)

Bulgaristan (2004)

Çek Cumhuriyeti (1999)

Danimarka (1949)

Estonya (2004)

Finlandiya (2023)

Fransa (1949)

Hırvatistan (2009)

Hollanda (1949)

İspanya (1982)

İsveç (2024)

İtalya (1949)

İzlanda (1949)

Kanada (1949)

Karadağ (2017)

Kuzey Makedonya (2020)

Letonya (2004)

Litvanya (2004)

Lüksemburg (1949)

Macaristan (1999)

Norveç (1949)

Polonya (1999)

Portekiz (1949)

Romanya (2004)

Slovakya (2004)

Slovenya (2004)

Türkiye (1952)

Yunanistan (1952)

NATO'nun kuruluşundan sonra gerçekleştirilen genişleme süreçleriyle ittifaka yeni ülkeler katılmış, özellikle Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin üyelikleriyle örgütün coğrafi kapsamı genişlemiştir.

NATO KURUCU ÜYELERİ

NATO'nun kurucu üyeleri, Washington Antlaşması'nı 1949 yılında imzalayan 12 devletten oluşmaktadır. Bunlar:

Amerika Birleşik Devletleri

Kanada

Birleşik Krallık

Fransa

Belçika

Hollanda

Lüksemburg

Danimarka

Norveç

İzlanda

İtalya

Portekiz

Kuruluşun ilerleyen yıllardaki genişleme süreci şu şekilde gerçekleşti:

1952: Türkiye ve Yunanistan

1955: Almanya

1982: İspanya

1999: Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya

2004: Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya

2009: Arnavutluk ve Hırvatistan

2017: Karadağ

2020: Kuzey Makedonya

2023: Finlandiya

2024: İsveç

Bu katılımlarla NATO'nun üye sayısı 32'ye yükselmiştir.

NATO TARİHİ

NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde Washington Antlaşması'nın imzalanmasıyla kuruldu. İttifakın temel amacı, üyeler arasında ortak savunmayı güçlendirmek ve Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğini sağlamaktır.

Soğuk Savaş'ın sona erdiği 1989 sonrasında NATO, güvenlik anlayışını yeni döneme uyarlayarak genişleme politikalarını sürdürdü. 1994 yılında "Barış İçin Ortaklık" programını hayata geçiren ittifak, eski sosyalist ülkelerle iş birliğini geliştirmeyi ve ilerleyen süreçte üyeliklerini kolaylaştırmayı hedefledi.

Bu kapsamda ilk genişleme dalgasında Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya 1999 yılında NATO'ya katıldı ve üye sayısı 19'a yükseldi.

Kasım 2002'de düzenlenen Prag Zirvesi ile ikinci büyük genişleme süreci başlatıldı. Balkanlar ve Baltık bölgesindeki ülkelerle yürütülen müzakerelerin ardından 2004 yılında yedi yeni ülke NATO üyesi oldu.

NATO tarihindeki önemli gelişmeler arasında Fransa'nın 1966 yılında Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle döneminde ittifakın entegre askeri yapısından ayrılması da yer aldı. Fransa NATO üyeliğini sürdürürken yalnızca askeri komuta yapısından çekildi.

Yunanistan ise 1974 yılında Türkiye'nin İkinci Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında NATO'nun askeri yapısından ayrıldı, 1980 yılında yeniden askeri yapıya dahil oldu.

TÜRKİYE NATO'NUN KAÇINCI ÜYESİ?

Türkiye, NATO'nun kuruluşundan üç yıl sonra ittifaka katıldı.

Türkiye ile Yunanistan'ın NATO'ya katılımına ilişkin antlaşma metni Ekim 1951'de Londra'da imzalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen katılım kanunu doğrultusunda antlaşma 18 Şubat 1952 tarihinde onaylandı ve Türkiye'nin NATO üyeliği resmen yürürlüğe girdi.

Böylece Türkiye ve Yunanistan, NATO'nun ilk genişleme sürecinde ittifaka katılan ülkeler oldu. Türkiye, kuruluş sırasına göre NATO'nun 13. üyesi olarak yer aldı.

Türkiye'nin üyeliğiyle birlikte NATO'nun Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa'daki savunma yapısı güçlenirken, ittifakın genişleme sürecinin ilk adımı da tamamlanmış oldu. Bu bilgi, NATO'nun resmi tarihçesinde yer alan üyelik sıralamasına dayanmaktadır.