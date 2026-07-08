NATO Toplantısı ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? NATO zirvesi ne zaman bitiyor?

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, küresel güvenlik gündeminin en önemli başlıklarının ele alındığı kritik organizasyonlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bugün, 8 Temmuz 2026 Çarşamba itibarıyla zirvenin son günü yaşanırken, kamuoyunda özellikle "NATO Toplantısı ne zaman bitiyor?" ve "NATO zirvesi ne zaman bitiyor?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte zirvenin takvimi ve resmi programına ilişkin tüm detaylar.

NATO TOPLANTISI NE ZAMAN BİTİYOR?

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7 Temmuz 2026 tarihinde başlayan resmi programın ardından 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen zirve, toplam iki günlük resmi programdan oluşuyor. Zirvenin kapanışı, liderler arasında gerçekleştirilen son temasların tamamlanmasının ardından yayımlanacak ortak bildiri ile yapılacak.

Resmi programa göre 8 Temmuz günü, devlet ve hükümet başkanlarının ikili diplomatik görüşmeleri devam ederken, zirve kapanış basın toplantısıyla tamamlanacak. Böylece NATO'nun 2026 Ankara Zirvesi resmi olarak sona ermiş olacak.

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

NATO zirvesi, 8 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı liderlerin ortak bildirisinin yayımlanmasıyla tamamlanıyor.

İki gün sürecek şekilde planlanan zirvenin ilk gününde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte başkanlığında resmi açılış oturumu gerçekleştirildi. Liderlerin katıldığı ana oturumlarda Avrupa-Atlantik güvenliğinin geleceği, caydırıcılık stratejileri ve Ukrayna konusundaki müzakere süreçlerinin yeniden canlandırılması gibi başlıklar ele alındı.

İkinci gün ise program ağırlıklı olarak liderlerin ikili diplomatik görüşmelerine ayrıldı. Gün sonunda yapılacak kapanış açıklaması ve ortak bildirinin yayımlanmasıyla 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi resmen sona erecek.

Zirve kapsamında uygulanan güvenlik tedbirleri de programın sonuna kadar yürürlükte bulunuyor. Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi, heyetlerin konakladığı bölgeler ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir kilometre çevresinde belirlenen alanlarda gösteri, yürüyüş ve toplu etkinliklere geçici kısıtlamalar uygulanırken, ulaşımın aksamaması amacıyla kritik güzergâhlarda özel şeritler tahsis edildi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin resmi programı, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek kapanış sürecinin ardından yayımlanacak ortak bildiriyle tamamlanacak. Böylece Ankara'nın ev sahipliği yaptığı iki günlük zirve resmen sona ermiş olacak.