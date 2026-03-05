Uluslararası güvenlik mimarisinin en önemli askeri ittifaklarından biri olan North Atlantic Treaty Organization (NATO), üye ülkeler arasında ortak savunma ve güvenlik iş birliğini esas alan bir yapı olarak 1949 yılında kuruldu. NATO'nun kuruluş anlaşmasında yer alan ve ittifakın en kritik hükümlerinden biri kabul edilen 5. madde, kolektif savunma anlayışının hukuki temelini oluşturur. Peki, NATO'nun 5. maddesi neleri kapsıyor? NATO 5. madde devreye girerse ne olur?

NATO'NUN 5. MADDESİ NELERİ KAPSIYOR?

NATO Antlaşması'nın 5. maddesi, ittifaka üye ülkeler arasında karşılıklı savunma yükümlülüğünü düzenler. Maddede yer alan temel prensip, Kuzey Amerika veya Avrupa'da bir veya daha fazla NATO üyesine yöneltilen silahlı saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılmasıdır.

NATO'nun resmi metninde yer alan hüküm şu temel ifadeyi içerir:

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasası'nın 51. maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan taraf ya da taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır."

NATO 5. MADDE DEVREYE GİRERSE NE OLUR?

NATO'nun 5. maddesi devreye girdiğinde, ittifakın kolektif savunma mekanizması aktif hale gelir. Bu durumda saldırıya uğrayan ülke yalnız hareket etmez; diğer NATO üyeleri saldırıyı ortak bir tehdit olarak değerlendirir.

Süreç genellikle NATO'nun karar organları tarafından yürütülen değerlendirme ve koordinasyon adımlarıyla ilerler. Üye ülkeler, saldırının niteliğine ve güvenlik riskine göre ortak bir yaklaşım belirler.

Bu destek her zaman doğrudan askeri müdahale anlamına gelmeyebilir. NATO Antlaşması'nda yer alan "silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemler" ifadesi, üye ülkelerin vereceği desteğin farklı biçimlerde olabileceğini gösterir.

Örneğin bazı durumlarda askeri destek sağlanabilirken, bazı senaryolarda savunma planlarının devreye alınması, istihbarat paylaşımı, lojistik destek veya diplomatik koordinasyon gibi adımlar gündeme gelebilir.

Dolayısıyla NATO'nun 5. maddesi yalnızca askeri bir refleks değil; aynı zamanda siyasi, diplomatik ve hukuki boyutları olan kapsamlı bir güvenlik mekanizmasıdır.

NATO 5. MADDE NE ANLAMA GELİR?

NATO'nun 5. maddesi, ittifakın kolektif savunma ilkesini ifade eden en önemli hükümlerden biridir. Bu maddeye göre NATO üyesi bir ülkeye yönelik silahlı saldırı, ittifakın tamamına yöneltilmiş kabul edilir ve üyeler ortak savunma hakkını kullanabilir.

Bu ilke, NATO'nun kuruluş felsefesi olan karşılıklı güvenlik ve dayanışma anlayışının temelini oluşturur. Kolektif savunma mekanizması sayesinde herhangi bir ülke yalnız başına hareket etmek zorunda kalmaz; ittifakın diğer üyeleri güvenlik sorumluluğunu paylaşır.

Bu yaklaşım, uluslararası güvenlik sisteminde caydırıcı bir unsur olarak görülür. Çünkü potansiyel bir saldırgan, karşısında tek bir ülkeyi değil, NATO'nun tamamını bulabileceğini hesaba katmak durumundadır.

NATO 5. MADDE HANGİ BÖLGELERİ KAPSAR?

NATO Antlaşması'nda 5. maddenin uygulanacağı coğrafi alan açık biçimde tanımlanmıştır. Buna göre madde, Kuzey Amerika ve Avrupa'da bulunan NATO üyesi ülkeleri kapsar.

Yani bu bölgelerde bir NATO üyesine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı, kolektif savunma mekanizmasının gündeme gelmesine neden olabilir. Bu kapsam, NATO'nun kuruluş amacını oluşturan Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğini sağlama hedefiyle doğrudan ilişkilidir.

Belirlenen coğrafi çerçeve, ittifakın savunma sorumluluğunu hangi alanlarda üstlendiğini net biçimde ortaya koyar.