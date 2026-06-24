“ Nato kafa nato mermer” ne demek sorusu, internet kullanıcıları tarafından merak edilen deyimler arasında yer alıyor. Bu ifade, mecaz anlamda “çok sert kafa yapısı” ya da “anlatılanı kabul etmeyen, düşüncesini değiştirmeyen kişi” anlamında kullanılıyor. Günlük konuşmalarda eleştirel bir üslupla söylenen bu tabir, inatçılığı vurgulayan halk arasında yerleşmiş bir deyim olarak biliniyor.

NATO KAFA NATO MERMER NE DEMEK?

“Nato kafa nato mermer” ifadesi, Türkçede özellikle günlük konuşmalarda kullanılan argo ve mecaz bir deyimdir. Bu söz, genellikle bir kişinin anlatılanı anlamaması, fikrini değiştirmemesi veya aşırı derecede inatçı olması durumunu ifade etmek için kullanılır. Halk arasında daha çok eleştirel bir tonla söylenen bu ifade, karşı tarafın düşünceye kapalı olduğunu vurgular.

İFADE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

“Nato kafa nato mermer” deyimindeki “mermer” kelimesi, sert ve değiştirilemez bir yapıyı temsil eder. “Nato kafa” ise yine benzer şekilde, kalın kafalı veya anlamakta zorlanan kişi anlamında mecaz olarak kullanılır. İki ifadenin birleşimiyle ortaya çıkan bu deyim, anlatılmak isteneni kavrayamayan ya da sürekli aynı düşüncede ısrar eden kişiler için halk arasında yaygınlaşmıştır.

Bu ifade genellikle tartışma, mizah veya sitem içeren konuşmalarda kullanılır. Bir kişinin uyarılara rağmen aynı hatayı tekrarlaması ya da farklı görüşlere kapalı olması durumunda “nato kafa nato mermer” denilerek tepki gösterilir. Sosyal medyada da zaman zaman esprili içeriklerde yer alan bu deyim, Türkçede yerleşmiş argo ifadeler arasında bulunur.