Ankara’da 2026 yılı Temmuz ayının ilk haftasına ilişkin kamu personelini ilgilendiren idari izin düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün talimatı doğrultusunda 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara’daki kamu çalışanlarına yönelik idari izin uygulaması planlanırken, zirve haftasında şehir genelinde hem güvenlik hem de trafik düzenlemelerine ilişkin kapsamlı tedbirlerin devreye alınması bekleniyor. Peki, NATO izni ne zaman, kimleri kapsıyor? Ankara'da Temmuz ayında memurlar izinli mi olacak? Detaylar...

ANKARA'DA TEMMUZ AYINDA MEMURLAR İZİNLİ Mİ OLACAK?

Ankara’da Temmuz 2026 döneminde memurların izin durumuna ilişkin en kritik gelişme, 6-12 Temmuz 2026 haftası için planlanan idari izin uygulamasıdır.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün talimatı doğrultusunda, zirve haftasında Ankara’daki kamu personeline idari izin verilmesi planlanmaktadır. Bu kararın temel gerekçesi, şehirde artması beklenen yoğunluk nedeniyle trafik akışının düzenlenmesi ve güvenlik önlemlerinin etkin şekilde uygulanabilmesidir.

NATO İZNİ NE ZAMAN?

NATO izni kapsamında değerlendirilen idari izin sürecinin, 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara’da uygulanması planlanmaktadır. Bu tarih aralığı, zirve haftası olarak tanımlanan kritik döneme denk gelmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından iletilen talimata göre, bu süreçte kamu kurumlarında görev yapan personelin idari izinli sayılması gündeme gelmiştir. Uygulamanın temel amacı, zirve haftasında Ankara’da artması beklenen diplomatik hareketlilik nedeniyle şehir içi trafiğin rahatlatılması ve güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede sağlanmasıdır.

NATO İZNİ KİMLERİ KAPSIYOR?

NATO izni kapsamında değerlendirilen idari izin uygulamasının hangi kamu personelini kapsayacağına ilişkin süreç henüz kesinlik kazanmamıştır.

Mevcut bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün talimatı doğrultusunda Ankara’daki kamu çalışanlarının belirli bir kısmının idari izinli sayılması planlanmaktadır. Bununla birlikte, kapsamın netleşmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalar beklenmektedir.

İdari izin düzenlemesinin genel çerçevesi şu şekilde değerlendirilmektedir:

Ankara’da görev yapan kamu personelinin belirli bir bölümünü kapsaması

Zirve haftasında hizmetlerin aksamasını önleyecek şekilde planlanması

Güvenlik ve ulaşım düzenlemeleriyle uyumlu olacak şekilde uygulanması

Öte yandan, uygulamanın nihai kapsamı ve hangi kurumların bu süreçten doğrudan etkileneceği henüz resmi olarak duyurulmamıştır. Bu nedenle kamu çalışanlarının güncel açıklamaları takip etmesi önem taşımaktadır.