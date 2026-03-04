NATO 5. maddesi nedir, NATO 5. maddede ne yazıyor?

NATO 5. maddesi, üye ülkelerin güvenliği için kritik öneme sahip bir ilkeyi içeriyor. Bu maddeye göre, bir NATO üyesi ülkeye yapılan silahlı saldırı, tüm üye ülkeler tarafından ortak bir saldırı olarak kabul ediliyor ve kolektif savunma hakkı devreye giriyor. Dünya gündeminde sıkça tartışılan bu madde, özellikle uluslararası krizler ve güvenlik politikaları açısından büyük önem taşıyor.

NATO 5. MADDESİ NEDİR?

NATO'nun en öenmli maddesi olarak kabul edilen 5. madde, "Tarafların, Avrupa veya Kuzey Amerika'da bir veya daha fazlasına karşı yapılacak silahlı bir saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağı konusunda mutabıktır" olduğu anlamını taşıyor.

5'inci madde şu şekilde:

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."