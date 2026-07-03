Nathan Ake kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Nathan Ake İstanbul'a ne zaman gelecek?

Hollandalı milli futbolcu Nathan Aké, transfer haberleriyle spor gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Tecrübeli stoper hakkında "Nathan Aké kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, kariyerinde hangi takımlarda forma giydi?" soruları araştırılırken, İstanbul'a geliş tarihiyle ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. İşte Nathan Aké'nin futbol kariyeri ve transfer sürecine dair merak edilen ayrıntılar.

NATHAN AKÉ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, MEVKİSİ NE, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Aké, sarı-lacivertli taraftarların gündemindeki ilk isimlerden biri oldu. Hollandalı milli savunmacının transferinin resmen açıklanmasının ardından futbolseverler, "Nathan Aké kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?" ve "Nathan Aké İstanbul'a ne zaman gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tecrübeli futbolcu hakkında merak edilenler.

NATHAN AKÉ FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Hollandalı savunmacı Nathan Aké'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Transferi açıklayan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, takımın sol stoper ihtiyacını uzun süren çalışmaların ardından giderdiklerini belirterek, "Başarılı stoperlerimiz var ama eksiğimiz sol stoperdi. Dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış Nathan Aké artık Fenerbahçe'de." ifadelerini kullandı.

NATHAN AKÉ KİMDİR?

Nathan Benjamin Aké, 18 Şubat 1995 tarihinde Hollanda'nın Lahey kentinde dünyaya geldi. Futbola ADO Den Haag altyapısında başlayan başarılı savunmacı, genç yaşta İngiltere'ye transfer olarak Chelsea altyapısında gelişimini sürdürdü.

Hem kulüp hem de Hollanda Milli Takımı formasıyla önemli başarılara imza atan Aké, Avrupa futbolunun istikrarlı savunmacıları arasında gösteriliyor.

NATHAN AKÉ KAÇ YAŞINDA?

18 Şubat 1995 doğumlu olan Nathan Aké, 31 yaşındadır.

NATHAN AKÉ'NİN MEVKİSİ NE?

Nathan Aké'nin asıl mevkisi sol stoperdir. Bunun yanı sıra sol bek ve gerektiğinde ön libero pozisyonlarında da görev yapabilen çok yönlü bir savunma oyuncusudur.

Sol ayağını etkili kullanan Aké, hava toplarındaki başarısı, oyun kurma becerisi ve savunmadaki lider özellikleriyle dikkat çekiyor.

NATHAN AKÉ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Nathan Aké'nin oynadığı takımlar şunlardır:

• ADO Den Haag (altyapı)

• Chelsea

• Reading (kiralık)

• Watford (kiralık)

• Bournemouth

• Manchester City

Hollandalı futbolcu ayrıca uzun yıllardır Hollanda Milli Takımı formasını da başarıyla giyiyor.

NATHAN AKÉ İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre Nathan Aké, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında kullandığı izin sürecini tamamladıktan sonra takıma katılacak.

Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli savunmacının izin döneminin ardından Avusturya kampına katılacağını duyurdu. Bu nedenle Aké'nin doğrudan İstanbul yerine kamp organizasyonu kapsamında Avusturya'da takımla buluşması bekleniyor.

NATHAN AKÉ'NİN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Nathan Aké, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 32 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli savunmacı bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı üretemese de savunmadaki istikrarlı performansıyla takımının önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Fenerbahçe, Nathan Aké transferiyle savunma hattındaki kaliteyi artırmayı ve yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında daha güçlü bir kadroyla mücadele etmeyi hedefliyor.