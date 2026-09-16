Nasuh Mahruki tahliye mi edildi? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki ne zaman tahliye edildi? Son dakika!

Nasuh Mahruki'nin davasında bugün yaşanan gelişmelerin ardından gözler tahliye kararına çevrildi. AKUT kurucusu ve eski Başkanı Mahruki'nin 16 Eylül'de Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyordu. Duruşma sonrasında Mahruki'nin son durumu ve tahliye edilip edilmediği merak konusu oldu. “ Nasuh Mahruki tahliye mi edildi?” ve “ Nasuh Mahruki ne zaman tahliye edildi?” sorularının yanıtı araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

AKUT KURUCUSU NASUH MAHRUKİ TAHLİYE EDİLDİ

AKUT kurucusu ve eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkında yürütülen dava kapsamında karar çıktı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklu bulunan Mahruki, Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından tahliye edildi. Mahkeme, Mahruki hakkında 1 yıl hapis cezasına hükmetti ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

NASUH MAHRUKİ NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımlar nedeniyle dava açılmıştı. Mahruki, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlaması kapsamında 17 Temmuz 2026'dan bu yana tutuklu bulunuyordu. Savcılık makamı duruşmada tutukluluğun devamını talep ederken mahkeme tahliye kararı verdi.

NASUH MAHRUKİ HAKKINDAKİ DAVADA KARAR NE OLDU?

Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesi, Mahruki'nin üzerine atılı suçtan 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme aynı zamanda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Kararın ardından Mahruki'nin tahliyesine karar verildi.

NASUH MAHRUKİ TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

Duruşmanın ardından Nasuh Mahruki'nin tahliyesine karar verildi. Böylece 17 Temmuz 2026'dan bu yana devam eden tutukluluk süreci mahkemenin tahliye kararıyla sona erdi.