Nahit Eren kimdir? 500 bin TL'lik gecenin ardından Amedspor Başkanı hangi barodan geliyor?

Kapıdaki fiyat kişi başı 500 bin TL'ydi. Amedspor, Galatasaray maçından bir gün önce, 6 Kasım 2026 akşamı İstanbul Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda basına kapalı bir dayanışma gecesi düzenledi. Kulüp adına geceye Başkan Nahit Eren ve teknik direktör Besnik Hasi de katıldı.

Rudaw'ın edindiği bilgilere göre 280 kişilik yalıda 320 kişi bulundu ve geceden yaklaşık 150 milyon TL gelir elde edildi. Bazı katılımcılar 500 bin TL'nin üzerinde ödeme yaptı.

AMEDSPOR DAYANIŞMA GECESİNE KİMLER KATILDI?

Gecenin konukları arasında siyasetçi Ahmet Türk, Yeniden Refah Partisi'nden Halis Kahriman, oyuncu Ferit Kaya ve "Ebo" lakabıyla tanınan İbrahim Tilaver vardı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Borsa Başkanı Engin Yeşil ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da yalıdaydı.

Kulüpten Nahit Eren'in yanında Amedspor İstişare Başkanı Nesih Aktepe vardı. Müzik programında Rojda ve Mikail Aslan sahne aldı.

NAHİT EREN KİMDİR?

Nahit Eren, Süper Lig ekibi Amedspor'un başkanı ve Diyarbakır Barosu'nun eski başkanı. Kulübün resmi adı Amed Sportif Faaliyetler; Eren bu kulübün 10. başkanı.

NAHİT EREN NE İŞ YAPIYOR?

Nahit Eren avukat ve bir dönem Diyarbakır Barosu Başkanı'ydı. Ekim 2022'deki 48. Genel Kurul'da baro başkanlığına ikinci kez seçildi. Sezai Karakoç Kültür Kongre Merkezi'ndeki o seçimde 2 bin 49 avukat oy kullandı, Eren'in rakipleri Muhlis Oğurgül ile Cengiz Baysal'dı.

Eren, 1 Ekim 2026'da Evrensel'e verdiği röportajda iki görevi karşılaştırdı. Baroda da kulüpte de kurumsal işleyiş, insan kaynakları ve para yönetiminin aynı işler olduğunu söyledi. Ona göre futbol kulübü daha zor: taraftar var, futbolcuların durumu var, teknik ekip var.

NAHİT EREN NE ZAMAN AMEDSPOR BAŞKANI OLDU?

Nahit Eren, Amedspor başkanlığına Ekim 2025'te seçildi. İlk döneminde kulüp, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

1 Haziran 2026'da Diyarbakır'daki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan olağan genel kurulda yaklaşık 300 delege oy kullandı ve Eren tek listeyle yeniden başkan oldu. Genel kurula Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de katıldı. Eren konuşmasında takımı Süper Lig'e taşıyan futbolculara, teknik ekibe ve taraftara teşekkür etti; hedefin Avrupa kupaları olduğunu söyledi.

NAHİT EREN AMEDSPOR İÇİN NE DEDİ?

Nahit Eren, Amedspor'u etnik bir kimlikle tanımlamanın yanlış olduğunu düşünüyor. Evrensel röportajı onun bir sözünü başlığa taşıdı: "Amedspor sadece Kürtlerin takımı değil." Eren'e göre kulübün taraftarı Diyarbakır'la sınırlı değil. Bölgeden destek geliyor, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından da.

Deplasman yasaklarının ve cezaların kulübün yolunu zorlaştırdığını, buna rağmen taraftar sayısının arttığını söyledi. En zor dönemin İkinci Lig'den Süper Lig'e hızlı yükseliş olduğunu anlattı, çünkü kadro, stadyum, tesis ve antrenman sahası aynı anda acil ihtiyaç haline geldi. Eren'in açıkladığı hedef önce Süper Lig'de kalmak, sonra daha üst sıralara oynamak.