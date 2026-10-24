Nagihan Karadere kimdir? Survivor ikincisi Nagihan Karadere hangi ameliyatı oldu?

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"Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum." Survivor 2026'nın ikincisi Nagihan Karadere, sosyal medyada paylaştığı videoya bu sözlerle başladı. Yüzü bandajlı halde kameraya konuşan eski milli atlet, boyun ve alt yüz germe ameliyatı olduğunu anlattı.

Video 21 Ekim 2026 akşamı yayıldı. Karadere, önceki akşam taburcu olduğunu ve bandajlarını değiştirtmek için yeniden hastaneye geldiğini söyledi.

NAGİHAN KARADERE HANGİ AMELİYATI OLDU?

Nagihan Karadere boyun germe ve alt yüz germe ameliyatı oldu. İlk 24 saatte yüzündeki şişliğin az olduğunu söyleyen Karadere, boynu için "Sanat eseri gibi bir işlem ortaya çıktı" dedi. Birkaç gün sonra Barbie gibi olacağını da ekledi.

Karadere'nin ilk estetik operasyonu bu değil. Daha önce yaptırdığı estetik işlemlere 750 bin lira harcadığını açıklamıştı. Sonraki paylaşımında bandajlarının açıldığını ve dikişlerinin alındığını gösterdi.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere, 400 metre ve 400 metre engelli koşularında Türkiye'yi temsil eden eski bir milli atlet ve Survivor yarışmacısı. Atletizme Fenerbahçe'de başladı. 2003'te Romanya'nın Köstence kentinde yapılan Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede altın madalya kazandı; aynı şampiyonada 4x400 metre bayrakta gümüş, 4x100 metre bayrakta bronz madalya aldı.

2011'de 400 metre engellide 55,09 saniyelik derece koştu. Aynı yıl Çin'in Shenzhen kentindeki Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak takımıyla gümüş, 400 metre engellide bronz madalya kazandı.

NAGİHAN KARADERE OLİMPİYATLARA KATILDI MI?

Nagihan Karadere, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda 400 metre engellide yarıştı. Elemelerde start silahından önce çıktığı için diskalifiye edildi.

NAGİHAN KARADERE KAÇ YAŞINDA?

Nagihan Karadere 1984 doğumlu, 42 yaşında.

NAGİHAN KARADERE NERELİ?

Nagihan Karadere Kadirli'de doğdu. Kadirli o yıllarda Adana'ya bağlıydı, 1996'da Osmaniye il olunca bu ilin ilçesi oldu. Bu yüzden Karadere'nin doğum yeri kimi kaynakta Adana, kimi kaynakta Osmaniye diye geçiyor.

NAGİHAN KARADERE SURVIVOR'A KAÇ KEZ KATILDI?

Nagihan Karadere Survivor'da beş sezon yarıştı: 2016, 2018, 2022, 2024 ve 2026. İlk kez 2016'da Ünlüler takımında yer aldı ve yarışmayı beşinci bitirdi. 2018 All Star'da ikinci, 2022 All Star'da altıncı oldu. 2026'da finale kaldı ve yarışmayı ikinci sırada tamamladı.