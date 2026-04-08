Nagihan elendi mi, Nagihan Survivor'dan ayrıldı mı 2026? Nagihan neden yok, Survivor Nagihan nerede?

Survivor'un efsane yarışmacılarından Nagihan Karadere hakkında ortaya atılan veda iddiaları, 2026 sezonuna damga vurmaya devam ediyor. Takipçilerinin arama motorlarında yoğun bir şekilde sorguladığı "Nagihan Survivor 2026'dan neden ayrıldı?" ve "Nagihan Karadere bugün elendi mi?" başlıkları, yeni bölüm fragmanındaki görüntülerle birlikte daha da merak uyandırdı. Dominik'ten gelen son dakika bilgilerini, sağlık durumuna ilişkin güncel raporları ve ada konseyinden çıkan şok kararları detaylarıyla derledik.

ACUN ILICALI’DAN NAGİHAN’A SERT UYARI: "BENİMLE MUHATAP OLMA"

Ada konseyinde fitili ateşleyen olay, Nagihan Karadere’nin düşük performans sergileyen yarışmacılara karşı tavrı oldu. Acun Ilıcalı, Nagihan'ın tutumunu eleştirerek, "Nagihan, senin başarısız yarışmacılara karşı ciddi bir antipatin var. Unutma ki bu sene All-Star sezonu değil," sözleriyle ortamı gerdi. Nagihan’ın bu eleştiriye, "O zaman neden her gün parkur var? Günde 12 sayı alıyoruz," diyerek karşılık vermesi üzerine Ilıcalı adeta küplere bindi.

Ilıcalı, Nagihan’ın izin taleplerine ve tavırlarına gönderme yaparak, "4 gün izin verirsen böyle olur. Konuşma, benimle muhatap olma!" diyerek diyaloğu sert bir şekilde kesti. Bu restleşme, Nagihan’ın adadaki geleceğinin sorgulanmasına neden oldu.

TAKIM ARKADAŞI GÖZDE’DEN SAKATLIK İSYANI: "ŞİMDİ DE ASTIMI ÇIKTI"

Nagihan Karadere’ye bir tepki de takım arkadaşı Gözde’den geldi. Nagihan’ın sürekli sakatlıklarını ön plana çıkarmasından rahatsız olan Gözde, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gözde, "Sürekli Nagihan'ın dizini, belini çekiyoruz. Şimdi de bir anda astımı çıktı. Nagihan'ın sakatlığı olabilir de benim olamaz mı?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Nagihan’ın her zorlandığında rapor istediği iddiaları sosyal medyada da yankı bulurken, izleyiciler ünlü yarışmacının empati yapması gerektiği konusunda ikiye bölündü. Nagihan’ın adadaki "dokunulmaz" tavırları, takım içindeki huzursuzluğu iyice tırmandırdı.

NAGİHAN ELENDİ Mİ? SURVIVOR’DAKİ GELECEĞİ BELLİ OLDU

Yaşanan tüm bu kavgalara ve Acun Ilıcalı ile girilen sert tartışmaya rağmen Nagihan Karadere elenmedi. Tecrübeli yarışmacı, Survivor 2026 kadrosunda kalmaya ve mücadelesine devam ediyor. Ancak hem yapım ekibiyle hem de arkadaşlarıyla yaşadığı bu krizlerin, ilerleyen günlerde bir diskalifiye kararına veya eleme potasına yansıyıp yansımayacağı merak konusu.

ADA KONSEYİNDE TANSİYON DÜŞMÜYOR

Survivor’da Nagihan Karadere’nin kendini "adanın sahibi" gibi görmesi eleştirileri artarken, önümüzdeki günlerde yayınlanacak bölümlerde bu gerilimin nasıl çözüleceği bekleniyor. Performansı yüksek olsa da karakter çatışmalarıyla gündemden düşmeyen Nagihan'ın, Acun Ilıcalı’nın "muhatap olma" uyarısından sonra nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merakla bekleniyor.