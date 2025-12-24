Haberler

Müzeyyen Karakan kimdir, neden gözaltına alındı? Müzeyyen Karakan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Müzeyyen Karakan kimdir, neden gözaltına alındı? Müzeyyen Karakan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Müzeyyen Karakan, İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının dikkat çeken isimlerinden biri olarak gündeme geldi. Peki, Müzeyyen Karakan kimdir, neden gözaltına alındı? Müzeyyen Karakan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Müzeyyen Karakan'ın adı İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gündeme geldi. Peki, Müzeyyen Karakan kim, neden gözaltına alındı ve yaşamı hakkında bilinenler neler? Gözaltı kararının detayları ve soruşturma kapsamındaki diğer isimler merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MÜZEYYEN KARAKAN KİMDİR?

Müzeyyen Karakan, İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında adı geçen kişilerden biridir. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Detaylı kişisel bilgileri ve mesleki geçmişi ile ilgili net bir bilgi paylaşılmamıştır.

MÜZEYYEN KARAKAN GÖZALTINA MI ALINDI?

Müzeyyen Karakan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli arasında yer almaktadır.

Müzeyyen Karakan kimdir, neden gözaltına alındı? Müzeyyen Karakan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MÜZEYYEN KARAKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltı nedeni, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlarıyla ilgilidir.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler şunlardır: Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, Model Melissa Fidan Çalışkan, Oryantal Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt. Ayrıca sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum

Erdoğan'dan Ankara'da düşen uçakla ilgili talimat: Gereken yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum

Erdoğan'ı küplere bindiren görüntü: Allah bunlara akıl fikir versin
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Bahçeli'den Ankara'da düşen jetle ilgili manidar sözler
Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı