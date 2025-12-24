Müzeyyen Karakan kimdir, neden gözaltına alındı? Müzeyyen Karakan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Müzeyyen Karakan'ın adı İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gündeme geldi. Peki, Müzeyyen Karakan kim, neden gözaltına alındı ve yaşamı hakkında bilinenler neler? Gözaltı kararının detayları ve soruşturma kapsamındaki diğer isimler merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MÜZEYYEN KARAKAN KİMDİR?

Müzeyyen Karakan, İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında adı geçen kişilerden biridir. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Detaylı kişisel bilgileri ve mesleki geçmişi ile ilgili net bir bilgi paylaşılmamıştır.

MÜZEYYEN KARAKAN GÖZALTINA MI ALINDI?

Müzeyyen Karakan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli arasında yer almaktadır.

MÜZEYYEN KARAKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltı nedeni, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlarıyla ilgilidir.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler şunlardır: Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, Model Melissa Fidan Çalışkan, Oryantal Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt. Ayrıca sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştır.