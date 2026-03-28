Mutlu Işıksu neden istifa etti? SON DAKİKA! Mutlu Işıksu yasak aşk olayı nedir?

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Mutlu Işıksu neden istifa etti? Mutlu Işıksu yasak aşk olayı nedir? Detaylar haberimizde.

MUTLU IŞIKSU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Açıklamasında, hakkında yürütülen iddialar nedeniyle hukuki sürecin devam ettiğini belirten Işıksu, “Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Başkan Işıksu, istifasının geçici olduğunu vurguladı: “Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum.”

Işıksu, açıklamasının devamında şunları ifade etti:

“Hiçbir zaman parçası olmadığım bu kirli kurguların, bağımsız mahkemeler huzurunda boşa çıkacağından en ufak bir şüphem yoktur. Mahkeme nezdinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkacağından, Allah’ın izniyle yüzde yüz eminim.

Bu kumpası kuranları, yayanları ve süreci siyasi bir linç ve operasyon aracına dönüştürenleri Allah’a havale ediyorum.

Hakikat elbet tecelli edecektir.

Canımdan aziz bildiğim Adapazarı’mız için gayretle çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğim inşallah.”

MUTLU IŞIKSU YASAK AŞK OLAYI NEDİR?

Mutlu Işıksu hakkında gündeme gelen yasak aşk iddiaları, genç bir hukuk öğrencisinin şikayeti ile kamuoyuna yansıdı. Öğrenci, annesinin Adapazarı Belediye Başkanı ile ilişki yaşadığını öne sürerek, durumu ilçeye gelen Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'ya bildirdiğini söyledi.

İddiaya göre, şikayet sonrası genç hukuk öğrencisi tehdit edildi ve hakkında 50 milyon TL’lik tazminat davası açıldı. Bu gelişmelerin ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Işıksu hakkında harekete geçti ve kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Başkan Işıksu, yasak aşk iddialarına ilişkin olarak herhangi bir kabullenme veya yorumda bulunmadı. Sadece hukuki sürecin devam ettiğini ve iddiaların bağımsız mahkemeler önünde boşa çıkacağına inandığını vurguladı.