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Muş'un yeni valisi kim oldu, yeni Muş Valisi Meftun Dallı kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Muş Valiliğine Meftun Dallı atandı. Meftun Dallı, kararnameden önce Kastamonu Valisi olarak görev yapıyordu. Muş'un önceki valisi Avni Çakır ise Kütahya Valiliğine atandı.

MUŞ'UN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Muş Valiliğine Meftun Dallı atandı. Meftun Dallı, kararnameden önce Kastamonu Valisi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Muş'un önceki valisi Avni Çakır ise Kütahya Valiliğine atandı. Meftun Dallı, devir teslim işlemlerinin ardından Muş Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ MUŞ VALİSİ MEFTUN DALLI KİMDİR?

Muş yeni valisi Meftun Dallı hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.