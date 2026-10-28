Mustafa Sarıgül koruması olayı nedir? Mustafa Sarıgül olayı nedir?

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Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Beşir Ömer Demir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında üç şüpheli tutuklanırken, Demir'in savcılıkta verdiği ifade de kamuoyuna yansıdı. Peki, Mustafa Sarıgül koruması olayı nedir? Detaylar...

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN KORUMASI BEŞİR ÖMER DEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Beşir Ömer Demir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarını içeren soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli arasında yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Demir hakkında tutuklama kararı verilmedi. Demir ile Atakan Eren hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı ve Çağlar Sezgin tutuklandı.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN KORUMASI OLAYI NEDİR?

Beşir Ömer Demir'in savcılıkta, avukatının gözetimi ve denetiminde verdiği ifade basına yansıdı. Demir, Mustafa Sarıgül ile tanışıklığını, Sarıgül'ün ekibinde çalışmaya başlamasını ve 2024 yılında kendisi ile Sarıgül'e ait olduğu belirtilen görüntülerin basına yansımasının ardından yaşandığını öne sürdüğü gelişmeleri anlattı.

Demir'in ifadesinde ayrıca 2021 yılından itibaren cinsel amaçlı müdahalelere maruz kaldığını öne sürdüğü ve bu nedenle korktuğunu belirttiği görüldü. Bu anlatımlar Demir'in savcılık ifadesindeki iddialardır ve kesinleşmiş yargı kararı niteliğinde değildir.

BEŞİR ÖMER DEMİR'İN SAVCILIK İFADESİ

Demir'in savcılıkta verdiği ve basına yansıyan ifade metninde şu sözler yer aldı:

"Mustafa Sarıgül ile tanıştıktan sonra iletişimim devam etti. 2015 yılında aktif olarak ekibinde çalışmaya başladım. 2020 yılında askere gidip geldikten sonra ise evlendim. Evliliğimde de nikâh şahidi Mustafa Sarıgül’dür.

Mustafa Sarıgül ile tarafıma ait görüntüler 2024 yılında basına yansıdı. 2021 yılından itibaren Mustafa Sarıgül’ün tarafıma çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesi oldu. Tüm bu cinsel saldırı müdahaleleri konusunda korktuğumdan ve bakmakla yükümlü olduğum ailem olduğundan şikâyetçi olamadım.

2024 yılında da görüntüler çıktıktan sonra Mustafa Sarıgül’ün avukatları tarafından düzenlenen evrakın içeriğinde de Mustafa Sarıgül hakkında konuşursam 100.000 Euro cezai şart ödeyeceğim belirten kâğıdı imzaladığımdan dolayı konuşamadım.

Mustafa Sarıgül’ün üç yıl sayısız kere cinsel saldırısına maruz kaldım. İtibarım zedelendiğinden, intiharı düşündüğümden dolayı avukatı tarafından 150.000 dolar çocuğumun geleceği için para ödendi. Mustafa Sarıgül milletvekili olup YENİ Parti’de güçlü bir siyasetçi olduğundan dolayı bu olayların gerçekliği ortaya çıkmadı.

Mustafa Sarıgül, fiili müdahalelerde bazen vücuduma dokunurdu, bazen de vücudumu öpmek isterdi.

İstanbul’daki evi Platin Konutları’nda ve Ankara’daki Angora Evleri’nde sayısız kere cinsel saldırısı olmuştur. Bu olaylar ile ilgili (HTS) bazlarıma bakıldığında ortaya çıkacaktır. Ayrıca basına yansıyan video incelendiğinde mağduriyetim ortaya çıkacaktır.

Mustafa Sarıgül’ün tarafıma yaşattığı cinsel saldırılar kendi rızam ile gerçekleşmedi. Korktuğumdan dolayı zevk almadığım olaylara karşılık vermedim. Bir bakıma kendisinin zevk aldığı, benim mağdur olduğum ilişkiler yaşandı."