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Mustafa Sarıgül'ün memleketi ve aile kökeni, hakkında araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle Erzincanlı olması nedeniyle Alevi olup olmadığı merak edilen Sarıgül, geçmişte verdiği bir röportajda ailesinin mezhebine ilişkin açıklamada bulunmuştu. Peki, Mustafa Sarıgül Alevi mi, Sünni mi? Mustafa Sarıgül aslen nereli, kökeni nedir? Detaylar...

MUSTAFA SARIGÜL ALEVİ Mİ, SÜNNİ Mİ?

Mustafa Sarıgül, geçmişte verdiği bir röportajda ailesinin Sünni olduğunu açıklamıştır. Sarıgül, çocukluğunun geçtiği bölgede Alevi ve Sünni ailelerin bir arada yaşadığını belirterek, ailesinin Sünni olduğunu ancak Alevi gelenek ve göreneklerini de yakından bildiğini ifade etmiştir.

Sarıgül, aynı açıklamasında mezhep farklılıklarına ilişkin ayrım gözetmediklerini vurgulamıştır. Dolayısıyla kamuoyuna yansıyan kendi beyanına göre Sarıgül, Sünni bir aileden gelmektedir.

MUSTAFA SARIGÜL ASLEN NERELİ?

Mustafa Sarıgül, 15 Kasım 1956 tarihinde Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Güngören köyünde dünyaya geldi. İlkokul eğitimine de doğduğu köyde başlayan Sarıgül, ailesinin 1962 yılında İstanbul'a taşınmasının ardından eğitim hayatını bu şehirde sürdürdü.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN KÖKENİ NEDİR?

Mustafa Sarıgül'ün aile kökeni, Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Güngören köyüne uzanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yayımladığı öz geçmişte de Sarıgül'ün doğum yeri Erzincan/İliç olarak belirtiliyor. Aynı kayıtta babasının adı Hakkı, annesinin adı ise Ayşe olarak yer alıyor.

Sarıgül'ün kamuoyuna yansıyan açıklamalarında ailesinin Sünni olduğu bilgisi bulunuyor. Ancak bu bilgi, aile geçmişine ilişkin kendi beyanıdır; etnik kökenine dair ayrıca doğrulanmış bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir.

MUSTAFA SARIGÜL KİMDİR?

Mustafa Sarıgül, siyasetçi ve iş insanıdır. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olan Sarıgül, çalışma hayatında Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğünde görev yaptı.

Siyasi hayatına 1975 yılında Cumhuriyet Halk Partisinde başlayan Sarıgül, 1987 genel seçimlerinde SHP listesinden İstanbul milletvekili seçildi. 1999-2014 yılları arasında üç dönem Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2023 genel seçimlerinde CHP'den Erzincan milletvekili seçilerek TBMM'nin 28. Döneminde görev aldı.