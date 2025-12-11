Türkiye gündemi, Habertürk TV çalışanı ve iş insanı Mustafa Manaz'ın gözaltına alınmasıyla hareketlendi. 10 Aralık 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Manaz "yasaklı madde bulundurmak, satın almak ve kullanılmasına yer sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Peki, Mustafa Manaz kimdir, neden gözaltına alındı? Mustafa Manaz ne iş yapıyor? Detaylar...

MUSTAFA MANAZ KİMDİR?

Mustafa Manaz, 1980'li yılların ortasında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Kadıköy Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde muhasebe ve finans alanında başlayan Manaz, ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra Kafkas Üniversitesi'nde İthalat–İhracat Ön Lisans Programı'na katılarak, uluslararası ticaret alanındaki bilgisini derinleştirdi.

İş hayatına 2000'li yılların başında adım atan Manaz, Network Global Lojistik A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Şirket bünyesinde uluslararası taşımacılık, dış ticaret, ithalat–ihracat operasyonları ve lojistik planlama alanlarında faaliyet gösterdi. Özellikle tedarik zinciri yönetimi konusundaki uzmanlığıyla lojistik sektöründe tanınan isimlerden biri olarak biliniyor.

MUSTAFA MANAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

10 Aralık 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Manaz, "yasaklı madde bulundurmak, satın almak ve kullanılmasına yer sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Soruşturmanın çıkış noktası, sosyal medya fenomeni Sercan Y.'nin telefonunda bulunan bazı dijital kayıtlar oldu. Bu kayıtlar, başlatılan operasyonun kapsamını genişletti ve Manaz ile gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu toplam 8 kişi hakkında adli süreç başlatıldı.

Gözaltına alınan kişilerin dijital materyallerine el konulduğu ve bağlantıların detaylı biçimde incelendiği belirtiliyor. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni deliller ışığında genişleyebileceği ifade ediliyor.

MUSTAFA MANAZ NE İŞ YAPIYOR?

Mustafa Manaz, uzun yıllardır lojistik ve dış ticaret sektöründe aktif olarak çalışıyor. Network Global Lojistik A.Ş.'nin kurucu ortağı olarak uluslararası taşımacılık ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında uzmanlaşmış durumda. İş dünyasında özellikle lojistik planlama ve ithalat–ihracat operasyonları konusundaki deneyimi ile tanınıyor.

Medya ve adli soruşturmanın gündeme gelmesi, Manaz'ın iş dünyasındaki profilinin de kamuoyunda merak konusu olmasına yol açtı.

MUSTAFA MANAZ KAÇ YAŞINDA?

1980'li yılların ortasında doğan Mustafa Manaz, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 45 yaşındadır.

MUSTAFA MANAZ NERELİ?

Mustafa Manaz İstanbul doğumludur. Eğitim ve iş hayatının önemli bir kısmını İstanbul'da sürdürmüş, iş dünyasında ve lojistik sektöründe İstanbul merkezli faaliyet göstermektedir.