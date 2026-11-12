Mustafa Eskihellaç hangi takımda oynuyor, Mustafa Eskihellaç hangi takımlarda oynadı, Mustafa Eskihellaç kimdir?

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Mustafa Eskihellaç, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyiyor. Gaziantep FK'daki performansıyla dikkat çeken çok yönlü futbolcu, 2024 yılında bordo mavili kulübe transfer oldu. İşte Mustafa Eskihellaç hakkında merak edilen tüm detaylar.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor'da oynuyor. Çok yönlü futbolcu, 2024 yılında Gaziantep FK'dan memleketinin takımı Trabzonspor'a transfer oldu.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Trabzon'da Düzyurtspor ve 1461 Trabzon'da başlayan Mustafa Eskihellaç, 2018 yılında Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Malatya ekibinden kiralık olarak Elazığspor ve Boluspor'da forma giyen Mustafa, ardından Gaziantep FK'ya transfer oldu. Gaziantep'te Süper Lig'in dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen futbolcu, 2024 yılında Trabzonspor'a transfer oldu.

Mustafa Eskihellaç futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Düzyurtspor

1461 Trabzon

Yeni Malatyaspor (2018)

Elazığspor (kiralık)

Boluspor (kiralık)

Gaziantep FK

Trabzonspor (2024-)

MUSTAFA ESKİHELLAÇ KİMDİR?

Mustafa Eskihellaç, çok yönlülüğüyle öne çıkan bir futbolcu. Kanat ve bek pozisyonlarında görev yapabilen Mustafa, çalışkanlığı ve hücuma katkısıyla dikkat çekiyor.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ KAÇ YAŞINDA?

5 Mayıs 1997 doğumlu olan Mustafa Eskihellaç, 29 yaşında.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ NERELİ?

Mustafa Eskihellaç, Trabzon doğumlu.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Mustafa Eskihellaç, kanat ve bek pozisyonlarında görev yapabiliyor. Milli takımda savunma oyuncuları arasında yer alıyor.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Mustafa Eskihellaç, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.