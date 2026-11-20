Mustafa Erdoğan neden istifa etti, AK Parti Hatay İl Başkanı kimdi, Mustafa Erdoğan'ın yerine kim gelecek ve AK Parti Hatay'ın yeni il başkanı ne zaman açıklanacak soruları, istifa haberinin ardından en çok araştırılan konular arasına girdi. Dr. Mustafa Erdoğan'ın görevden ayrılmasının ardından iki farklı iddia gündeme geldi. İddialardan biri Erdoğan'ın Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanabileceği yönünde. Diğeri ise istifanın, Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen kumar görüntüleriyle bağlantılı olduğu yönünde. İki iddiayı da ne Erdoğan ne de AK Parti doğruladı. AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkanlığı'nın Hatay'da yürüttüğü istişarelerde ise sona gelindi. İşte Mustafa Erdoğan'ın istifasına ilişkin bilinenler ve yeni il başkanı süreci.

AK PARTİ HATAY İL BAŞKANI MUSTAFA ERDOĞAN İSTİFA ETTİ

Bir süredir AK Parti Hatay İl Başkanlığı görevini yürüten Dr. Mustafa Erdoğan, 19 Kasım itibarıyla görevinden ayrıldı. Erdoğan'ın istifası, parti teşkilatında ve Hatay'daki yerel siyasette hareketliliğe neden oldu. İstifanın ardından AK Parti Genel Merkezi, Hatay il başkanlığına getirilecek yeni isim için çalışma başlattı.

MUSTAFA ERDOĞAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Mustafa Erdoğan, istifasının nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Erdoğan'ın ayrılık kararıyla ilgili kamuoyuyla yazılı ya da sözlü bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti. AK Parti cephesinden de istifanın gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

AK PARTİ HATAY'IN YENİ İL BAŞKANI KİM OLACAK?

Mustafa Erdoğan'ın istifasının ardından AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkanlığı, Hatay'da göreve getirilecek yeni ismi belirlemek için çalışma başlattı. Genel Merkez yöneticileri il koordinatörleri, bölge milletvekilleri ve teşkilat mensuplarıyla görüştü. Bu görüşmelerde yeni il başkanının belirlenmesi sürecinde sona yaklaşıldığı öğrenildi. Yeni il başkanının kim olacağı henüz açıklanmadı.

YENİ İL BAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temayül ve istişare sürecinin tamamlanmasının ardından AK Parti Hatay İl Başkanlığı görevine getirilecek yeni ismin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Yeni il başkanının, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla duyurulacağı belirtildi.

AK PARTİ'DE İL BAŞKANI NASIL BELİRLENİYOR?

AK Parti'de il başkanları, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın yürüttüğü istişare ve temayül çalışmalarının ardından belirleniyor. Bu süreçte il koordinatörleri, milletvekilleri, teşkilat mensupları ve yerel yöneticilerin görüşleri alınıyor. Öne çıkan isim, parti genel başkanının onayıyla il başkanlığı görevine atanıyor.