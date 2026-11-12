Muslera futbolu bıraktı mı, emekli oldu mu?

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Haberin ardından "Muslera futbolu bıraktı mı?", "Muslera emekli oldu mu?" ve "Son maçı ne zaman?" soruları gündeme geldi. İşte Fernando Muslera'nın emekliliğine dair bilinenler.

MUSLERA FUTBOLU BIRAKTI MI?

Hayır, Fernando Muslera henüz futbolu bırakmadı. Ancak deneyimli kalecinin kariyerini kısa süre içinde noktalayacağı öne sürüldü. Uruguay basınından Espectador Deportes'in haberine göre Muslera, 28 Kasım'da oynanacak Copa Libertadores finalinin ardından 22 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerine son verecek. Muslera ya da kulübünden bu yönde resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

MUSLERA'NIN SON MAÇI NE ZAMAN?

Haberlere göre Fernando Muslera'nın kariyerindeki son maçı, 28 Kasım'da Estudiantes ile Palmeiras arasında oynanacak Copa Libertadores finali olacak. Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki tarihi Centenario Stadı'nda oynanacağı belirtilen final, deneyimli kalecinin veda maçı olarak öne çıkıyor.

MUSLERA ŞU AN HANGİ TAKIMDA?

Fernando Muslera, 2025 yılında Galatasaray'dan ayrılarak Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer oldu. Deneyimli kaleci, Estudiantes formasıyla Copa Libertadores finaline yükselmenin sevincini yaşadı.

MUSLERA GALATASARAY'DA KAÇ YIL OYNADI?

Fernando Muslera, 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayı 2025 yılına kadar 14 yıl boyunca terleten Uruguaylı kaleci, uzun yıllar takımın birinci kalecisi olarak görev yaptı ve Galatasaray tarihinin en önemli yabancı futbolcularından biri haline geldi.

MUSLERA GALATASARAY'DA KAÇ MAÇA ÇIKTI?

Muslera, Galatasaray formasıyla 551 maçta görev yaptı. Deneyimli kaleci, bu maçlarda kalesinde 592 gol görürken 191 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

MUSLERA GALATASARAY'DA KAÇ KUPA KAZANDI?

Fernando Muslera, Galatasaray'daki 14 yıllık kariyerinde toplam 19 kupa kazandı. Uruguaylı kalecinin sarı-kırmızılı formayla kazandığı kupalar şöyle:

8 Süper Lig şampiyonluğu

6 Süper Kupa

5 Türkiye Kupası

MUSLERA KİMDİR?

Fernando Muslera, 16 Haziran 1986'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğdu. Uruguaylı bir ailenin çocuğu olan Muslera, profesyonel kariyerine Uruguay'ın Montevideo Wanderers takımında başladı. 2007'de İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan deneyimli kaleci, 2011'de Galatasaray'a imza attı.

Uruguay Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma giyen Muslera, 2010 Dünya Kupası'nda dördüncülük yaşadı ve 2011 Copa America'da şampiyonluk kupasını kaldırdı.