Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu'nun hastalığı ne, sahneye dönecek mi?

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Musa Eroğlu bir buçuk aydır konser vermiyordu. Sebebi karaciğerindeki bir kistti. Sanatçı 30 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada kontrollerinin tamamlandığını ve tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini söyledi.

Eroğlu, süreç boyunca yanında olan dostlarına ve sevenlerine teşekkür etti. Kendisini tedavi eden doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına da teşekkür mesajı gönderdi.

MUSA EROĞLU'NUN HASTALIĞI NE?

Musa Eroğlu'nun karaciğerinde bir kist vardı ve yaklaşık bir buçuk aydır bunun tedavisini görüyordu. Tedavide kist yakıldı. Sanatçının kendi sözleriyle, kontrollerinin tamamlanmasıyla tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini öğrendi.

MUSA EROĞLU SAHNEYE DÖNECEK Mİ?

Musa Eroğlu, sahne çalışmalarına çok yakında devam edeceğini açıkladı. İlk konserin tarihi ve yeri henüz belli değil.

MUSA EROĞLU KİMDİR?

Musa Eroğlu, türkü söyleyen ve beste yapan bir bağlama sanatçısıdır. Gençliğinde Mut Halkevi'nin halk oyunları ekibinde oynadı. 1965'te girdiği TRT Ankara Radyosu sınavını geçemedi; bir sonraki denemede kemane, tar ve bağlama gibi çalgılarla sınavı kazandı ve 1980'e kadar radyoda çalıştı. 1970'lerin sonunda müzik yönetmenliği de yaptı.

İlk plağı 1967'de çıktı. 1982'de kendi adını taşıyan müzik okulunu açtı; bu okulda bugüne kadar 5 binden fazla öğrenci bağlama öğrendi. Kültür Bakanlığı 1998'de Eroğlu'na Devlet Sanatçısı unvanı verdi.

Musa Eroğlu 1966'da evlendi. Üç çocuğu var.

MUSA EROĞLU NERELİ?

Musa Eroğlu Mersinli. Mersin'in Mut ilçesinde doğdu, kökeni Alevi Tahtacı Türkmenlerine dayanıyor.

MUSA EROĞLU HANGİ TÜRKÜLERİ SÖYLEDİ?

Musa Eroğlu'nun en çok bilinen türküleri arasında sözleri Abdürrahim Karakoç'a ait Mihriban var. Karacaoğlan'ın şiirlerini de besteledi.

Geniş kitlelere ulaştığı çalışma ise Arif Sağ, Muhlis Akarsu ve Yavuz Top ile yaptığı Muhabbet serisi oldu. Dörtlünün albümleri 1983 ile 1989 arasında yedi bölüm halinde çıktı. Eroğlu'nun diğer albümleri arasında Yaralı Turnam (1977), Dedem Korkut (2007), Zamansız Yağmur (2012), Taşeli Türküleri (2016) ve Turnaların Göçü (2018) bulunuyor.