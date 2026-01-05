Haberler

Muş okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Muş'ta okul yok mu (MUŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
6 Ocak Salı günü Muş'ta okullar tatil mi, yoksa eğitime devam mı edilecek? Muş Valiliği'nin kar tatili ile ilgili açıklaması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretim faaliyetlerinin durup durmayacağını merakla bekliyor.

6 Ocak Salı günü Muş'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Muş Valiliği tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kar yağışının etkisi altında olan bölgede, okulların tatil olup olmadığına dair resmi bir duyuru bekleniyor.

6 OCAK MUŞ HAVA DURUMU

Dondurucu Soğuklar ve Kar Yağışı Kapıda: Termometreler -20 Dereceyi Görecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta başından itibaren bölge genelinde ekstrem soğuklar ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle Salı gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle dondurucu bir hava dalgası bekleniyor.

Hafta Başında "Buz Kesen" Sıcaklıklar

Haftanın ilk günlerinde dondurucu bir kuru soğuk hakim olacak:

• 06 Ocak Salı: En düşük sıcaklık -20°C olarak tahmin edilirken, gün içindeki en yüksek sıcaklık bile sıfırın altında -5°C seviyelerinde kalacak.

• 07 Ocak Çarşamba: Soğuk hava etkisini sürdürerek gece -17°C civarında seyredecek.

• Düşük Nem ve Buzlanma: Salı günü nem oranının %54'lere kadar düşmesiyle birlikte soğuk havanın etkisi daha keskin hissedilecek.

Perşembe Günü Kar Yağışı Başlıyor

Hafta ortasından itibaren dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bırakıyor:

• 08 Ocak Perşembe: Kar yağışının etkili olmaya başladığı bu günde gece sıcaklığı -16°C olurken, nem oranı %74'e yükselecek.

• 09 Ocak Cuma: Kar yağışı etkisini artıracak. Nem oranının %94'e ulaşmasıyla birlikte kapalı ve karlı bir hava bekleniyor.

• 10 Ocak Cumartesi: Kar yağışının hafta sonunda da süreceği, sıcaklıkların ise gece -6°C, gündüz -1°C civarında olacağı tahmin ediliyor.

Geçmişteki Rekor Soğuklara Yaklaşıyor

Bölgenin 1991-2020 yılları arasındaki geçmiş verilerine bakıldığında, 8 Ocak tarihinde sıcaklıkların -35,6°C'ye kadar düştüğü görülüyor. Bu haftaki -20°C'lik tahmin, ekstrem uç değerlere yaklaşan dondurucu bir döneme girildiğini gösteriyor.

2 OCAK CUMA MUŞ OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

Osman DEMİR
