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3 Ekim 1969'da İstanbul'da doğan Murat Serezli, geçen ay 57 yaşına girdi. Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ile Nevra Serezli'nin oğlu olan Serezli, reklamlarla tanınıp diziye, sinemaya ve yarışma sunuculuğuna geçti.

Adı bu kez bir galada verdiği cevapla konuşuldu. Özcan Deniz'in yazıp yönettiği, başrolünde de oynadığı Son Yemek filminin galasında kendisine "Biriyle son yemeği yiyecek olsaydınız kim olurdu?" diye soruldu. Serezli, son yemeğini tartışmasız Atatürk ile yemek isteyeceğini söyledi. Film 19 Kasım'da vizyona giriyor.

MURAT SEREZLİ KAÇ YAŞINDA?

Murat Serezli 57 yaşında. Oyuncu 3 Ekim 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi; 58. yaşını Ekim 2027'de dolduracak.

MURAT SEREZLİ KİMDİR?

Murat Serezli, tam adıyla Esat Murat Serezli, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde okudu. Üniversite yıllarından itibaren 3 boyutlu animasyonla, bilgisayar programcılığıyla ve seslendirmeyle uğraştı, yönetmenlik de yaptı.

Geniş kitleler onu önce reklamlardan tanıdı. Profilo için çektiği reklam dizisi ona Kristal Elma ödülü getirdi; Axess reklamlarındaki Komiser Kemal karakteri de Kristal Elma kazandı. Bir süre sonra özel efekt ve animasyon işlerini bırakıp oyunculuğa ve sunuculuğa döndü. 2013'te atv'de 50 bölüm süren Kapanmadan Kazan yarışmasını sundu. 2021-2022'de TRT 1'deki 112 Acil Çağrı programının sunucusuydu.

MURAT SEREZLİ KİMİN OĞLU?

Murat Serezli, Metin Serezli ile Nevra Serezli'nin oğlu. Annesi de babası da tiyatroda ve sinemada oyunculuk yaptı; oğulları da kamera önüne geçen aileden ikinci kuşak oldu.

MURAT SEREZLİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Murat Serezli'nin ilk dizileri 2005'te Hayat Bilgisi ve 2006'da Arka Sokaklar. Sonraki yıllarda Tatlı Bela Fadime'de, Derman'da, Çılgın Kanal'da, Teyzanne'de ve Türk Malı'nda oynadı. 2011-2012'de Sihirli Annem'de Faruk'u canlandırdı.

M.U.C.K., Sevdaluk, Böyle Bitmesin ve Yeter'den sonra 2017-2021 arasında Savaşçı'da Albay Halil İbrahim Kopuz'u oynadı. 2022'de Kuruluş Osman'a konuk oldu. 2024-2025'te Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde Ceren'in babası Melih rolündeydi.

MURAT SEREZLİ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Murat Serezli sinemada Kurbanlık, Devrim Arabaları, Kirpi ve Av Mevsimi gibi filmlerde rol aldı; Eyyvah Eyvah serisinin ikinci ve üçüncü filminde de oynadı. 2015'te Ertuğrul 1890'ın, 2016'da Dağ II'nin kadrosundaydı. Dağ II'de Veysel Yarbay'ı oynadı.

MURAT SEREZLİ'NİN EŞİ KİM?

Murat Serezli'nin eşi mimar Olcay Serezli. Çift 2009'da evlendi, 2011'de ikiz kızları dünyaya geldi. Serezli ilk evliliğini 1997'de televizyon sunucusu Handan Güçyılmaz ile yapmıştı; bu evlilik dokuz yıl sürdü ve 2006'da sona erdi.